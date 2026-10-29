साइंटिस्ट, इंजीनियर और मैनेजर बना दूल्हा, मैट्रिमोनियल साइट से 25 युवतियों को फंसाया, 74 लाख ठग लिए
उरई में एक फर्जी दूल्हे ने मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर 25 युवतियों को फंसा लिया और उनसे 74 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में तीन शातिरों को गिरफ़्तार किया है।
उरई, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के उरई में मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर 25 युवतियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले तीन शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से छह मोबाइल फोन, 13 सिम, सात एटीएम और लग्जरी कार बरामद हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए शातिर करीब 74 लाख रुपये की ठगी कर चुके हैं। 25 अधिक युवतियों को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पकड़े गए शातिर मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को इसरो साइंटिस्ट, आईआईटी इंजीनियर और मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बताकर युवतियों को फंसाते थे। हाईप्रोफाइल नौकरी और लाखों की सैलरी वाली फर्जी प्रोफाइल दिखाकर अब तक दो दर्जन से अधिक युवतियां को अपने झांसे में फंसाकर 74 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं। एक दर्जन पीड़िताओं ने एनसीआरपी पोर्टल और अलग-अलग थानों में शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी प्रोफाइल पर सूट-बूट में फोटो, विदेश टूर और बड़ी कंपनियों के आईकार्ड जैसी फर्जी डिटेल लगाते थे।
अलग-अलग जगह पर पोस्टिंग बताकर जीता भरोसा
बातचीत के दौरान खुद को बेंगलुरु, हैदराबाद व पुणे में पोस्टेड बताते और शादी का भरोसा दिलाकर परिवार से भी बात करते थे। भरोसा जीतने के बाद अचानक पिता के एक्सीडेंट, मां के कैंसर या खुद के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते और डॉक्टर के फर्जी पर्चे भेजकर पैसे ऐंठते थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार शातिरों की पहचान उमाकांत पटेल निवासी कोछाभांवर झांसी, रविकांत यादव निवासी उसरगांव उरई और कौशल किशोर उर्फ विक्की चौरसिया निवासी उमरारखेड़ा उरई के रूप में हुई है जबकि चौथा साथी मंगल सिंह फरार है।
लंबा निकला शातिरों का आपराधिक इतिहास
एनसीआरपी पोर्टल पर इनके मोबाइल नंबरों की जांच में पांच शिकायतें गैर जनपद व गैर राज्यों से भी मिली हैं। झांसी व दतिया (मध्यप्रदेश) में 66 लाख और अन्य शिकायतों में 8,04,881 रुपये सहित कुल 74 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों का आपराधिक इतिहास भी है। उमाकांत पर झांसी, दतिया और उरई में ठगी, दहेज उत्पीड़न समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। रविकांत पर सदर बाजार झांसी और कोतवाली उरई में दो केस दर्ज हैं।
शातिर की पुलिस को चुनौती- हाथ नहीं आएंगे...जेल में भी नहीं रख पाएंगे
साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, झांसी के शातिर ठग उमाकांत ने पुलिस को खुली चुनौती दे रखी थी। एक पीड़िता की शिकायत पर जब साइबर टीम ने उमाकांत को ट्रैक कर फोन किया तो उसने बेखौफ अंदाज में कहा था कुछ भी कर लो..हम लोग हाथ नहीं आएंगे और आ भी गए तो ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाओगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।