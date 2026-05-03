जस्टिस नाम से नंबर सेव किए; खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर एसपी को कॉल किया, और फिर...

आरोपी ने खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर एसपी के सीयूजी नंबर पर अपने मोबाइल से बार-बार कॉल किया। फोन करके उसने एक व्यक्ति का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया। बातचीत के दौरान एसपी को कॉल करने वाले की भाषा से संदेह हुआ और प्रकरण की पीआरओ स्तर से गोपनीय जांच कराई गई।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जज बनकर बस्ती एसपी पर मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने शनिवार को धरपकड़ की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विनय कुमार चौधरी निवासी रैपुरा जंगल तिवारीपुर थाना कोतवाली खुद को हाईकोर्ट का जस्टिस बताकर अधिकारियों पर काम कराने का दबाव बनाता था। कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में उसे दबोच लिया। उसके पास से दो सिम वाला एंड्रॉयड मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन, बीस हजार नकदी, 250 रुपये नेपाली मुद्रा, तीन एटीएम व अन्य पहचान-पत्र बरामद किए गए हैं।

खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर एसपी को कॉल किया यह मामला तब सामने आया कि जब पुलिस अधीक्षक के पीआरओ शशांक शेखर राय ने कोतवाली में तहरीर देकर दी। इसमें बताया कि बीते 28 अप्रैल को एक व्यक्ति ने खुद को हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति बताकर पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर पर अपने मोबाइल से बार-बार कॉल किया। फोन करके उसने चमरौहा सियरापार थाना कोतवाली के रहने वाले एक व्यक्ति का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए अनावश्यक एवं अनुचित रूप से दबाव बनाया। बातचीत के दौरान एसपी को कॉल करने वाले की भाषा से संदेह हुआ और प्रकरण की पीआरओ स्तर से गोपनीय जांच कराई गई।

बस्ती का रहने वाला है आरोपी विनय कुमार चौधरी जिसमें पता चला कि यह व्यक्ति विनय कुमार चौधरी निवासी रैपुरा जंगल तिवारीपुर थाना कोतवाली बस्ती का रहने वाला है। उसने अपना कार्य कराने के लिए स्वयं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनकर शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के साथ ही न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया। प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने एक मई को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम ने आरोपी विनय को नेशनल हाईवे पर पटेल चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया।