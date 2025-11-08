रेप के विरोध में कर दी हत्या, फिर फंदे से लटका दिया बहन का शव, भाई ने पांच के खिलाफ दर्ज कराया केस
संक्षेप: यूपी के सीतापुर में एक लड़की का फंदे पर शव लटका मिला। भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उसके साथ रेप की कोशिश की गई, जब बहन ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई।
सीतापुर जिले के बिसवां में शुक्रवार को घर में 17 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटकता मिला। भाई का आरोप है एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। शुक्रवार दोपहर में उसने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध पर फंदे से लटका कर हत्या कर दी। घर में मौजूद भांजी को भी जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकले। तहरीर पर बिसवां पुलिस एक नामजद समेत चार अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है।
पीड़िता के भाई के मुताबिक बिसवां निवासी मो. मेहताब उनकी बहन को काफी समस से परेशान कर रहा था। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। राह चलते अकेले देख अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करता था। इसको लेकर शिकायत भी की थी पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। परेशान होकर कुछ दिनों से बहन ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आरोप है कि रोज की तरह शुक्रवार सुबह वह काम पर निकल गया। घर पर 17 वर्षीय बहन और उसकी भांजी थी।
आरोप है कि इस बीच मो. मेहताब अपने चार अन्य साथियों के साथ उनके घर पर धमका। घर में घुसकर बहन और भांजी को बंधक बना लिया। आरोपियों ने बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध पर बहन की पिटाई कर पंखे से फंदे के सहारे लटका दिया। भांजी को धमकाया की पुलिस में शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। चीख पुकार पर आसपास के लोगों को जुटता देख आरोपी भाग निकले। इंस्पेक्टर बिसवां मुकुल प्रकाश वर्मा के मुताबिक तसहरीर पर एक नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने की बात सामने आ रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।