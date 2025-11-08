Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsman murdered his sister for protesting against rape and then hanged her body brother filed case against five people
रेप के विरोध में कर दी हत्या, फिर फंदे से लटका दिया बहन का शव, भाई ने पांच के खिलाफ दर्ज कराया केस

रेप के विरोध में कर दी हत्या, फिर फंदे से लटका दिया बहन का शव, भाई ने पांच के खिलाफ दर्ज कराया केस

संक्षेप: यूपी के सीतापुर में एक लड़की का फंदे पर शव लटका मिला। भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उसके साथ रेप की कोशिश की गई, जब बहन ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। 

Sat, 8 Nov 2025 04:10 PMDinesh Rathour सीतापुर
share Share
Follow Us on

सीतापुर जिले के बिसवां में शुक्रवार को घर में 17 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटकता मिला। भाई का आरोप है एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। शुक्रवार दोपहर में उसने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध पर फंदे से लटका कर हत्या कर दी। घर में मौजूद भांजी को भी जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकले। तहरीर पर बिसवां पुलिस एक नामजद समेत चार अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता के भाई के मुताबिक बिसवां निवासी मो. मेहताब उनकी बहन को काफी समस से परेशान कर रहा था। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। राह चलते अकेले देख अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करता था। इसको लेकर शिकायत भी की थी पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। परेशान होकर कुछ दिनों से बहन ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आरोप है कि रोज की तरह शुक्रवार सुबह वह काम पर निकल गया। घर पर 17 वर्षीय बहन और उसकी भांजी थी।

आरोप है कि इस बीच मो. मेहताब अपने चार अन्य साथियों के साथ उनके घर पर धमका। घर में घुसकर बहन और भांजी को बंधक बना लिया। आरोपियों ने बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध पर बहन की पिटाई कर पंखे से फंदे के सहारे लटका दिया। भांजी को धमकाया की पुलिस में शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। चीख पुकार पर आसपास के लोगों को जुटता देख आरोपी भाग निकले। इंस्पेक्टर बिसवां मुकुल प्रकाश वर्मा के मुताबिक तसहरीर पर एक नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने की बात सामने आ रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:पत्नी की मौत से इस कदर टूटा पति, 8वें दिन फांसी लगाकर दे दी जान; मचा कोहराम
ये भी पढ़ें:बेटे के साथ गई पत्नी, वकील ने घर में फंदे पर लटककर दी जान, सुसाइड नोट भी छोड़ा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sitapur News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |