भाई की साली से बात करने पर दोस्त ने की युवक की हत्या, खुद शादी करना चाहता था आरोपी
यूपी के सहारनपुर में विपिन हत्याकांड में खुलासा हुआ है। भाई की साली से बात करने पर दोस्त ने युवक की हत्या कर दी। आरोपी मोबिन और उसके रिश्तेदार रहमान को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सरसावा के कुतुबपुर गांव में 17 जुलाई को हुए विपिन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, विपिन की हत्या उसके दोस्त ने अपने भाई की साली से बातचीत को लेकर रची गई साजिश के तहत की थी। पुलिस ने आरोपी मोबिन और उसके रिश्तेदार रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपियों से मृतक की मार्कशीट, आधार कार्ड और हत्या में प्रयुक्त गमछा बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक देहात मयंक पाठक ने बताया कि बृजपाल की तहरीर पर पहले निक्की, राहुल, मन्नू और विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकुड़-शाहजहांपुर मार्ग स्थित टावर तिराहे के पास से मोबिन और रहमान को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोबिन ने बताया कि वह और विपिन दोस्त थे। दोनों साथ में उसकी रिश्तेदारी जंधेड़ी, जिला शामली जाते थे। उसके भाई की साली से विपिन की बातचीत शुरू हो गई। आरोपी मोबिन खुद भी उस लड़की से शादी करना चाहता था और कई बार विपिन को उससे बात करने से मना किया, लेकिन वह चोरी-छिपे बातचीत करता रहा। नहीं माना।
पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया
पुलिस के अनुसार, इसी रंजिश में मोबिन ने रहमान के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 17 जुलाई को उसने विपिन को नशा करने के बहाने गन्ने के खेत में बुलाया। वहां कहासुनी होने पर गमछे से उसका गला दबाया, जबकि रहमान ने उसके पैर पकड़ लिए। हत्या के बाद दोनों आरोपी मोबाइल व अन्य सामान रास्ते में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
कहासुनी के बाद गला दबाकर कर दी हत्या
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले से हत्या की योजना बनाकर जंधेड़ी से कुतुबपुर पहुंचे थे। रास्ते में फोन कर विपिन को नशा करने के बहाने बुलाया। तीनों एक ही बाइक से गन्ने के खेत पहुंचे, जहां पहले नशा किया गया। इसके बाद कहासुनी होते ही गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी गई।
ऐसे सुलझी गुत्थी
17 जुलाई को गन्ने के खेत में मिले शव के बाद पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना और पूछताछ के आधार पर पुलिस मोबिन और रहमान तक पहुंची। पूछताछ में दोनों ने हत्या की पूरी साजिश और वारदात का तरीका स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा और मृतक के दस्तावेज भी बरामद कर लिए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें