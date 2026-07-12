बाथरूम में सुराख कर बनाता रहा न्यूड वीडियो, धाराओं में चूक गई पुलिस; कोर्ट से मिली जमानत

Obscene video maker arrested and granted bail: कानपुर में 23 साल का एक लड़का बाथरूम में सुराख कर अपने ही परिवार की महिलाओं और मासूम बच्चियों के न्यूड वीडियो बनाता था। उसने गूगल ड्राइव में यह सब छिपा कर रखा था। गूगल से राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र के पोर्टल पर आई जानकारी के बाद वह पकड़ा गया।

Obscene video maker arrested and granted bail: अपने ही परिवार की मासूम बच्चियों, महिलाओं के न्यूड वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस की चूक से जमानत भी मिल गई। शातिर ने वीडियो बनाने के लिए बाथरूम के दरवाजे में छेद कर रखा था। मोबाइल के कैमरे के बराबर छेद से ही वह अश्लील वीडियो बनाता था। मोबाइल के गूगल ड्राइव में पुलिस को 15 अश्लील वीडियो मिले थे। वहीं, अधिवक्ताओं की मानें तो पुलिस ने धाराएं लगाने में चूक की है। मामला रक्त संबंधी का है ऐसे में पुलिस को पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा लगाकर रिमांड मांगनी चाहिए थी।

चमनगंज में जनरल स्टोर संचालक 23 वर्षीय युवक चचेरी बहन, रिश्तेदार की आठ साल की बच्ची समेत परिवार में रहने वाली दूसरी बच्चियों के पोर्न वीडियो बनाता था। पकड़ से बचने के लिए अश्लील फोटो-वीडियो गूगल ड्राइव में छिपाकर रखे थे। गूगल से जानकारी राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र के पोर्टल पर आई जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद साइबर टीम ने आरोपित के मोबाइल नंबर, आईएमईआई नंबर, ई-मेल आईडी को ट्रेस कर चमनगंज से धर दबोचा था। एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने प्रेसवार्ता कर इस घटना की जानकारी दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बाथरूम के दरवाजों में मोबाइल के कैमरे बराकर छेद बना रखे थे। इन्हीं छेद से मोबाइल के जरिये वह वीडियो बनाता था। मामले में एसआई सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि बीएनएस की धारा 75 और 77 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत चालान किया गया था। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। सभी धाराएं जमानती होने के चलते रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

चचेरी बहन की नहाते हुए बनाए वीडियो: जनरल स्टोर की दुकान के साथ डायपर का होलसेल का काम करने वाले आरोपी ने चचेरी बहन का चोरी-छिपे नहाते हुए वीडियो बनाया। पुलिस के मुताबिक गूगल ड्राइव में कुल 15 अश्लील वीडियो मिले हैं। कुछ वीडियो में आरोपित बच्चियों को बैड टच करता भी नजर आ रहा है। मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।