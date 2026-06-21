Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीवी के आशिक की हत्या कर जलाया शव, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जुर्माना भी ठोका

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर में आठ साल पुराने राजेन्द्र सैनी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, मुख्य आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

बीवी के आशिक की हत्या कर जलाया शव, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जुर्माना भी ठोका

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर में राजेन्द्र सैनी हत्याकांड में दो आरोपितों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मुख्य आरोपित की मामले के विचाराधीन रहने के दौरान मौत हो गई थी। आरोपित ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर बीवी के प्रेमी की गला दबाकर हत्या की थी। बाद में वारदात को छिपाने के लिए शव को जला दिया था।

ये घटना करीब आठ साल पहले की है। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेडी सराय में महावीर जाट के रहने वाले मोहम्मदपुर के खेत में पांच जून 2018 को राजेन्द्र सैनी का शव अधजली हालत में बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त उसके भाई जयविंद्र व अंकुश ने की थी। पुलिस की जांच में ककरौली के रहने वाले वीरसैन, मोहम्मदपुर के गजेन्द्र उर्फ गीलू व रामकिरण उर्फ सावन के नाम सामने आए थे। मीरापुर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी वीरसेन की पत्नी के संबंध राजेन्द्र सैनी के साथ थे। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज पर बेटी को खौफनाक सजा, मुजफ्फरपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी;भाई गिरफ्तार

चार जून को तीनों आरोपी राजेन्द्र सैनी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर से ले गए थे। खेडी सराय के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया था। पुलिस ने शिनाख्त के लिए राजेंद्र की मां चम्पा का डीएनए टेस्ट कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई।

ये भी पढ़ें:27 साल पुराने केस में बुजुर्ग ने किया सरेंडर, जज बोले- अदालत उठने तक खड़े रहो

अपराधियों को मिले अधिकतम सजा

कोर्ट ने अपने 49 पेज के निर्णय में राजेन्द्र सैनी की हत्या करने वाले आरोपियों के अपराध जघन्य माना है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के अपराधियों को अधिकतम सजा न दी जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद होगे। जिससे वे खुलकर अपराध करेंगे। ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी रामकिरण व गजेन्द्र उर्फ गीलू ने राजेन्द्र सैनी को उसके घर से बुलाकर लाए। उसके बाद उसे शराब पिलाई। शराब का नशा होने पर आरोपियों ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद खेत में पड़ी यूकेलिप्टिस की सूखी लकड़ियां व पत्तिया डालकर शव को आग लगा दी।

ये भी पढ़ें:एक ही फंदे से लटका मिला प्रेमी-प्रेमिका का शव, सिंदूर से भरी थी युवती की मांग

बुरी तरह जल चुका था शरीर

राजेन्द्र सैनी का पंचनामे के मुताबिक उसका शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। शरीर पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। कपड़े के कुछ हिस्से जलकर उसके शरीर से चिपके हुए थे। उपरोक्त कृत्य क्रूर मानसिकता और साश्य निर्मम हत्या ने विधि के शासन को सीधे चुनौती दी है। जिससे समाज में भय, आंतक एवं आक्रोश पैदा करता है। ऐसा अपराधिक कृत्य सामाजिक व्यवस्था व कानून के शासन के लिए बड़ा खतरा व चुनौती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा दशा में सिद्व दोषों को अधिकतर सजा नहीं दी जाती है अपराधियों के हौसले बुलंद होगे। उन्होंने कहा कि ऐसा विरल से विरलतम श्रेणी में आता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar News Muzaffar Nagar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।