दूसरी जगह शादी तय हुई तो बौखलाया प्रेमी, निकाह से मना करने पर प्रेमिका को मार डाला, खुद बुलाई पुलिस
मेरठ में प्रेमिका का रिश्ता दूसरी जगह तय होने पर प्रेमी बौखला गया। प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी ने खुद को पुलिस को सूचना दी।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। यूपी के मेरठ से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार दूसरी जगह निकाह तय होने पर प्रेमी ने ही गला घोंटकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लिया और हत्यारोपी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शौकत कॉलोनी निवासी समरीन फतेहल्लापुर क्षेत्र स्थित कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। उसके भाई मोहम्मद नजीम के मुताबिक, गुरुवार सुबह छोटा भाई समरीन को कॉल सेंटर छोड़कर आया था। इसी बीच आरोपी फिरोज ने उसे बातचीत के लिए बुलाया था और वारदात को अंजाम दे दिया।
निकाह का दबाव बना हत्या की वजह
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतका समरीन और आरोपी फिरोज लिसाड़ीगेट की शौकत कॉलोनी निवासी हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। फिरोज को जानकारी मिली कि समरीन का रिश्ता दूसरी जगह तय हो रहा है। इसी बात से नाराज होकर उसने समरीन को मिलने के लिए बुलाया और निकाह करने का दबाव बनाया। दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी ने समरीन को गला दबाकर मार डाला।
हत्या के बाद खुद डायल-112 पर दी सूचना
वारदात को अंजाम देने के बाद फिरोज ने डायल-112 पर फोन कर बिजली बंबा बाईपास स्थित निजी हॉस्पिटल के पास जंगल में समरीन की हत्या करने की सूचना दी, जिस पर परतापुर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
पहले होती कार्रवाई तो नहीं जाती समरीन की जान
समरीन के भाई नजीम ने आरोप लगाया कि फिरोज काफी समय से उसकी बहन को परेशान कर रहा था। समरीन कई बार उसकी हरकतों का विरोध कर चुकी थी। परिजनों ने भी आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो समरीन की जान नहीं जाती। इस संबंध में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया, प्रारंभिक पूछताछ में प्रेम संबंध और दूसरी जगह निकाह तय होने की जानकारी पर विवाद की बात सामने आई है। हत्यारोपी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।