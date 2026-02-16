साली ने ठुकराई शादी तो देवर हुआ आग बबूला, भाभी की ब्लेड से गला रेतकर हत्या

मथुरा में घटी एक घटना ने सभी को सन्न कर दिया है। जब भाभी की बहन ने शादी से इनकार किया तो युवक ने भाभी की ही ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। और खुद को भी ब्लेड मारकर घायल कर दिया। दरअसल दीपक की शादी की बात भाभी की बहन से हुई थी, लेकिन उसने नकार दिया था।

मथुरा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है । जब भाभी की बहन ने शादी से इनकार किया, तो युवक के सिर पर खून सवार हो गया। उसने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। नौहझील के गांव कटैलिया में रविवार सुबह युवक ने धारदार ब्लेड से भाभी का गला रेतकर हत्या के बाद खुद को ब्लेड मार लिया। गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया था, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे भाभी की बहन का शादी से इनकार करना माना जा रहा है। कटैलिया निवासी दीपक (23) के भाई प्रमोद की शादी आगरा में सामूहिक विवाह समारोह में करीब तीन माह पूर्व एक नवंबर करिश्मा (22) निवासी नंदलालपुर, थाना खंदौली, आगरा से हुई थी।

भाभी को जिम्मेदार मानता था आरोपी इसी दौरान दीपक की शादी की बात भाभी की बहन से हुई थी, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके लिए दीपक अपनी भाभी को जिम्मेदार मानता था। अकसर उससे विवाद भी होता था। माना जा रहा है कि रविवार की सुबह करीब आठ बजे एक बार फिर दोनों में विवाद हुआ। इसी बात पर गुस्से में आकर दीपक ने भाभी करिश्मा का गला धारदार ब्लेड से रेत डाला। इसके बाद दीपक ने खुद के गले पर वार किया। चीख सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे तो दोनों को बुरी तरह लहूलुहान देख दंग रह गए।

वे पुलिस को बिना सूचना दिए दोनों को सीएचसी नौहझील ले गए, जहां चिकित्सकों ने करिश्मा को मृत बताया, जबकि दीपक की हालत चिंताजनक थी। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर घायल दीपक को जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहां से उसे आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सूचना पर थानाध्यक्ष नौहझील सोनू कुमार, उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दे टीम के साथ मौके पर पहुंचे।