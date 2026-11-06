दूसरे से प्रेम-प्रसंग के शक में प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, करवाचौथ पर हुआ था दोनों के बीच विवाद
दूसरे से प्रेम-प्रसंग के शक में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को मार डाला। करवाचौथ पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है।
सहारनपुर/तीतरों, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के सहारनपुर जिले के गांव माधोपुर में 29 अक्तूबर को हुई दो बच्चों की मां प्रियंका की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रियंका के पड़ोस में रहने वाले रोहित ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि प्रियंका और रोहित के बीच प्रेम संबंध थे। रोहित को शक था कि प्रियंका किसी और से भी बात करती है। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका है।
करवाचौथ के दिन भी यही हुआ। प्रेमी प्रियंका से मोबाइल फोन छीनकर इसे चेक करने की कोशिश करने लगा। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ और रोहित ने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि प्रियंका और तीतरों थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी रोहित के बीच प्रेम प्रसंग था और करीब तीन महीने से मनमुटाव चल रहा था। 29 अक्टूबर की रात रोहित उसके घर पहुंचा। वहां मोबाइल चेक करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान रोहित ने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी।
पीएम रिपोर्ट में पता चला मौत का कारण
प्रियंका का शव घर में मिलने की सूचना पर तीतरों पुलिस मौके पर पहुंची थी। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। परिवार के सदस्यों से पूछताछ में रोहित का नाम सामने आया। तकनीकी साक्ष्यों से भी उसकी भूमिका की पड़ताल की गई। माधोपुर निवासी प्रियंका के पति रामफल की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गय। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोहित को नानौता-तीतरों मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि
29 अक्टूबर को घर में प्रियंका का शव मिलने के बाद पुलिस ने फील्ड यूनिट से मौके पर साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। रोहित की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि रोहित को शक था कि प्रियंका अब किसी और से बात करती है। इसी को लेकर वह उसके मोबाइल फोन को चेक करने लगा। प्रियंका ने विरोध किया तो दोनों में विवाद हो गया। इस पर रोहित ने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।