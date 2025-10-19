40वीं बार सर्पदंश का शिकार हुआ ये शख्स, 20 साल में 600 से अधिक सांप पकड़ने का है रिकॉर्ड

संक्षेप: देवरिया में सांप पकड़ने का काम करने वाले प्रेमचंद्र को रविवार को कोबरा ने 40वीं बार डंस लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सर्प को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। वह 20 साल में 600 से अधिक सांप पकड़ चुके हैं।

यूपी के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स को 40वीं बार सांप डंंस चुके हैं। और 600 से अधिक सांप पकड़ने का रिकॉर्ड भी है। दरअसल, गौरीबाजार थाना क्षेत्र के भगुआ के पासवान टोले में सर्प पकड़ने के लिए गए प्रेमचद्र को रविवार को कोबरा सर्प ने डंस लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

प्रेमचंद्र को पहली बार नहीं, बल्कि 40वीं बार सर्प ने डंसा है। उधर, सर्प के डंसने के बावजूद वह सर्प को पकड़ कर डिब्बा में बंद करने से पीछे नहीं हटे। मेडिकल कालेज में सर्प को भी लोग लेकर पहुंचे तो कोबरा सर्प को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।

भगुआ के पासवान टोले के रहने वाले रामभजन पासवान के घर में कोबरा सर्प दिखा तो पकड़ने के लिए गौरीबाजार के सिरजम के रहने वाले प्रेमचंद्र को बुलाया गया। वह मौके पर पहुंचे और बांस की सीढ़ी पकड़कर छत से नीचे उतर रहे थे कि तभी कोबरा ने पलटकर उनके हाथ की उंगली पर डस लिया। सर्प के डंसलने के बाद भी वह पीछे नहीं हटे और कोबरा को पकड़ते हुए प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिए। सर्प पकड़ने के बाद उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी तो उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कालेज पहुंचाया गया।