यूपी के एक शख्स ने हिला दिया सरकारी सिस्टम, सभी डीएम-एसपी के पास पहुंच गया केंद्र का फरमान
4 मई को लखनऊ में एक युवती हादसे में घायल हो गई। निजी अस्पतालों में रवैये को लेकर युवती के कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने केंद्र को शिकायत कर दी। इस पर केंद्र ने सभी डीएम-एसपी को फरमान जारी कर दिया।
Kushinagar News: यूपी के एक शख्स की शिकायत पर पूरा सरकारी सिस्टम हिल गया। युवक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत प्रदेश के सभी डीएम-एसपी को फरमान जारी कर दिया और उसे शासनादेश की याद दिलाई जो 13 फरवरी 2026 को भेजा गया था। इस शासनादेश में पीएम राहत योजना के बारे में लिखा था।
दरअसल पूरा मामला 4 मई को लखनऊ में हुए हादसे से जुड़ा है। इस हादसे में एक युवती घायल हो गई थी। इस मामले में युवती के कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक शिकायत कर दी। युवक की शिकायत को केंद्र ने गंभीरता से लिया और सभी डीएम व एसपी को 13 फरवरी 2026 के पीएम राहत योजना से संबंधित शासनादेश की याद दिलाई है। निर्देश जारी करते हुए दोबारा बताया है कि सड़क हादसे में यदि कोई घायल होता है तो उसका डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज किसी भी अस्पताल में नि:शुल्क कैशलेस होगा। बशर्ते हादसे वाले इलाके से संबंधित थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हो।
4 मई को सड़क हादसे में घायली हुई थी युवती
मामला यह था कि पडरौना शहर की युवती प्रीति जायसवाल लखनऊ में 4 मई को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे वहां निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती को भर्ती कराने पडरौना शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी सुमित जायसवाल पहुंचे थे। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को पीएम राहत योजना का हवाला देते हुए युवती का मुफ्त एवं कैशलेस इलाज की मांग की। अस्पताल ने योजना की जानकारी से अनभिज्ञता जतायी और इनकार कर दिया। इसके बाद सुमित ने लखनऊ के अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जतायी। तब सुमित ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से यह शिकायत की।
केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर याद दिलाया 13 फरवरी का आदेश
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने सभी डीएम व एसपी को पत्र जारी कर केन्द्र सरकार द्वारा जारी 13 फरवरी 2026 के आदेश की याद दिलाते हुए ऐसे मामलों में शासनादेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ डीएम के निर्देश पर घायल प्रीति को निशुल्क एवं कैशलेस इलाज दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सुमित के पिता पडरौना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार जायसवाल ने इस पहल के लिए बेटे को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।