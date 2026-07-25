अलीगढ़ के गौरव ने हरिद्वार से गंगाजल के साथ कांवड़ में बिठाई बेटी, महिलाओं की सुरक्षा की मांगी मन्नत
मेरठ में एक अनूठी कांवड़ देखने को मिली है। हरिद्वार गंगाजल लेकर निकले अलीगढ़ के युवक ने बेटियों की सुरक्षा का संदेश देने के लिए एक तरफ अपनी बेटी को बिठाया और दूसरी तरफ गंगाजल रखा था। अलीगढ़ के इस व्यक्ति ने बताया कि बेटियों पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए उसने मन्नत मांगी थी।
मेरठ। सलीम अहमद
Meerut News: कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर बोल बम बम बम के जयउद्घोषों के साथ कांवड़ियां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे है। मेरठ से होकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के शिवभक्त कांवड़ लेकर गुजर रहे है। कांवड़ियों के इसी कारवें में अलीगढ़ का शिवभक्त गौरव भी शामिल है, जो अनूठी कांवड़ यानि बेटी कलश कांवड़ लेकर आ रहा है। कांवड़ में एक तरफ छह वर्षीय बेटी है तो दूसरी तरफ उसके वजन के बराबर गंगाजल है। जो महिलाओं और बेटियों के प्रति होने वाले अपराधों पर सख्ती से रोक लगे, इसके लिए मन्नत मांगी है कि बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को नो जेल नो बेल, सीधे एनकाउंटर हो।
शनिवार को कांवड़ मार्ग हाइवे का नजारा कुछ अलग ही था। अलीगढ़ के गौरव की बेटी कलश कांवड़ यात्रा को जो भी रास्ते में देख रहा है, वहीं उसका प्रशंसा के साथ उन्हें सम्मानित भी कर रहा है। बेटी कांवड़ ला रहे दंपत्ति का लोग जगह-जगह स्वागत सम्मान कर रहे है। मेरठ पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियां दंपत्ति अलीगढ़ के गांव नानऊ निवासी गौरव और अर्चना ने बताया कि वह छह वर्षीय बेटी अंशिका और उसके वजन 16 किलो के बराबर जल कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहे है।
महिला अपराधों को रोकने के लिए मांगी मन्नत
उन्होंने कहा कि उनकी भोलेनाथ से कामना है कि बच्चियों पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगे। बच्चियों का सम्मान हो। समान अधिकार मिले। वह इसी मनोकामना के साथ बेटी कांवड़ लाए हैं।वह कहते है कि बेटियों के साथ अपराधिक वारदात बढ़ रही है। ऐसे में जो भी बेटियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दें, उनका सीधे एनकाउंटर हो अथवा उन्हें फांसी की सजा दी जाए। दुराचारियों को सीधे मृत्युदंड की सजा मिलेगी, तभी बेटियों, महिलाओं के प्रति हो रही अपराधों पर अंकुश लगेगा। अपराधियों में सजा का खौफ-दहशत होगी, तभी वह अपराध करने से रूकेंगे। बताया कि एक कदम सनातन धर्म की ओर बढ़ाते हुए वह बेटी कलश कांवड लेकर आए है। वह अलीगढ़ के अचलताल शिवालय पर महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।