चीखती युवती को सड़क से जबरन उठाकर होटल ले गया युवक, मेरठ में दुस्साहसिक वारदात
यूपी के मेरठ में दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। एक युवक चीखती युवती को सड़क से जबरन उठाकर होटल ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मेरठ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के मेरठ में शहर के व्यस्त बाजार आबूलेन पर मंगलवार दोपहर एक दुस्साहसिक वारदात से हड़कंप मच गया। होटल में बंधक बनाई गई गाजियाबाद की एक युवती मौका पाकर मदद की गुहार लगाते हुए सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे से आए आरोपी युवक ने बीच सड़क पर युवती को दबोच लिया और मारपीट करते हुए जबरन गोद में उठाकर वापस होटल में ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि 'हिन्दुस्तान लाइव 'वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)।
पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी युवती की मुलाकात ढाई साल पहले नोएडा के एक मॉल में रोहटा के जैनपुर निवासी सलमान से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। परिजनों ने अब युवती का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। सोमवार को युवती मेरठ में अपनी सहेली से मिलने आई थी। शाम को सलमान उसे कार से आबूलेन स्थित 'होटल स्क्वायर' ले आया और बिना आईडी जमा किए कमरा लेकर रात भर बंधक बनाए रखा।
मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे युवती बदहवास हालत में होटल से निकलकर सड़क पर दौड़ी, लेकिन सलमान ने उसे पकड़ लिया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ देखकर आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर सलमान के खिलाफ मारपीट व बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। होटल को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश में स्वाट समेत दो पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।
धर्मांतरण के दबाव और होटल की मिलीभगत का आरोप
अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि आरोपी सलमान युवती पर जबरन शादी और धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। उन्होंने बिना आईडी के कमरा देने के मामले में होटल मालिक और मैनेजर की मिलीभगत बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आरोपियों की तलाश जारी
मेरठ सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो आबूलेन स्थित होटल के बाहर का है। युवक और युवती पूर्व परिचित हैं और सोमवार रात होटल में रुके थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवती ने अपहरण की बात से इनकार किया है। मुकदमा दर्ज कर होटल बंद करा दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है।"
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें