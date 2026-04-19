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एकतरफा प्यार में बौखलाया सिरफिरा; बात नहीं करने पर युवती को चाकू घोंपा, भीड़ ने दबोचा

Apr 19, 2026 10:53 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/नहटौर
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आरोपी फैजान ने बताया कि वह युवती से एकतरफा प्यार करता था। युवती उससे बात करने से इंकार कर रही थी। जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को दौड़ा कर पकड़ लिया। और पुलिस के हवाले कर दिया।

एकतरफा प्यार में बौखलाया सिरफिरा; बात नहीं करने पर युवती को चाकू घोंपा, भीड़ ने दबोचा

बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के गांव मीमला मुस्तफाबाद में रविवार को हुई सनसनीखेज घटना ने हड़कंप मचा दिया। एकतरफा प्यार में सिरफिरा युवक, युवती के घर में घुस आया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास के लोग युवती की चीख सुनकर दौड़े और आरोपी को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने घायल युवती को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे बिजनौर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

युवती पर सिरफिरे ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

रविवार सुबह करीब 11 बजे युवती अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। पास में ही उसकी मां सब्जी काट रही थी। परिजनों के मुताबिक अचानक घर में एक युवक घुस गया। मां-बेटी कुछ समझ पाते अचानक युवक ने युवती का नाम पुकार कर उसके पेट में छुरा घोंप दिया। युवती ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके पेट और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ छह वार कर दिए। इसके बाद आरोपी युवती को घर से खींचकर बाहर ले जाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। आरोपी, लोगों से खुद को छुड़ाते हुए गांव की ओर भागा।

युवती ने बात करने से इंकार किया, तो चाकू घोंपा

ग्रामीणों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी की पहचान फैजान निवासी गांगू नंगला के रूप में हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने मामले की जानकारी ली और नहटौर पुलिस को निर्देश दिए। आरोपी फैजान बोला, वह युवती से एकतरफा प्यार करता था। युवती द्वारा उससे बात करने से इंकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

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कमरे से सड़क तक खून ही खून

युवती को छुरा मारने के बाद आरोपी उसे खींचकर सड़क पर लाने लगा। युवती की मां ने उसे पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मां बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी गेट पर युवती को छोड़कर फरार हो गया। उसने पीछा कर रहे ग्रामीणों को भी छुरा दिखाकर डराया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी ने युवती के पेट और हाथ पर छुरे से करीब 5 से 6 बार वार किया।

पकड़े जाने पर सुपारी देने की बात बोला

ग्रामीणों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी फैजान बोला कि उसे नहटौर के शमशाद नामक व्यक्ति ने पैसे दिए थे। पैसे लेकर उसने युवती को जान से मारने की नीयत से छुरा घोंपा है। पुलिस ने आरोपी से छुरा बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस की जांच में सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने की बात गलत निकली। पुलिस का मानना है कि फैजान ने सुपारी की बात कहकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

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घटना से गांव में दहशत

घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय ने बताया कि मामला एकतरफा प्यार से जुड़ा है। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुपारी वाली बात गलत है।

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