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मेरी मौत का... गर्लफ्रेंड को वीडियो भेज युवक ने सुसाइड किया, पीजी में लगाई फांसी

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में बी फार्मा कर अस्पताल में काम सीख रहे 26 वर्षीय अमन राठौर ने दोस्त के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उसने गर्लफ्रेंड को वीडियो भेजकर कहा कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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सांकेतिक फोटो

बरेली, मुख्य संवाददाता: बी फार्मा करने के बाद अस्पताल में काम कर रहे युवक ने दोस्त के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस खुदकुशी की वजह प्रेम प्रसंग मानकर जांच कर रही है। हाफिजगंज के गांव चेना मुरारपुर निवासी अमन राठौर (26) ने वर्ष 2025 में बी फार्मा किया था और सौ फुटा रोड स्थित अस्पताल में काम सीख रहा था। कभी-कभी वह बारादरी की निर्माण नगर कॉलोनी स्थित पीजी में रहने वाले दोस्त के कमरे पर भी रुकता था। गुरुवार शाम अमन उसके कमरे पर पहुंचा और फिर समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाली अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर शाम करीब सवा पांच बजे एक वीडियो भेजा कि वह खुदकुशी कर रहा है और उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं हो गया।

गर्लफ्रेंड को वीडियो भेजकर सुसाइड किया

इसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो वह शाम करीब सवा छह बजे पीजी में पहुंची लेकिन कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद वह चली गई। युवती ने अमन के दोस्तों को जानकारी दी तो उन लोगों ने भी फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी शिवम आशुतोष सिंह और बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम की जांच के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया।

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10वीं की छात्रा ने खुदकुशी की

वहीं फरीदपुर के थाना भुता क्षेत्र के गांव मैकपुर कला निवासी 15 वर्षीय दिव्यांशी कक्षा 10 की छात्रा थी। वह बारादरी की आजाद नगर कॉलोनी में अपनी मां श्यामलता के साथ किराये पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। श्यामलता कहीं नौकरी करती हैं। गुरुवार सुबह वह काम पर चली गईं तो पूर्वाह्न करीब 11 बजे दिव्यांशी ने दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया। जानकारी होने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के मुताबिक माता-पिता के बीच अक्सर विवाद हो जाता था, जिसको लेकर दिव्यांशी परेशान रहती थी। मगर मौत की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

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पति गैरमौजूदगी में जान दी

वहीं भोजीपुरा के गांव कोडमपुर में रहने वाली 23 वर्षीय गीता की शादी खितौसा निवासी जसवंत के साथ हुई थी। गुरुवार सुबह जसवंत शराब भट्ठी पर नौकरी करने चला गया और इसी बीच गीता ने कमरे में जाकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उनकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी और आठ महीने की एक बच्ची है।

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