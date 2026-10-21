पत्नी, साली और जीजा मेरी मौत के जिम्मेदार, लवमैरिज के दो साल बाद युवक ने वीडियो वायरल कर किया सुसाइड
लवमैरिज के दौ साल बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार, पत्नी, साली और उसके जीजा को ठहराया है।
Bulandshahr News: बुलंदशहर जिले में भाईपुरा रोड स्थित इंद्रा कॉलोनी में पारिवारिक कलह के चलते 21 वर्षीय युवक ने घर के अंदर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। जिसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी, साली और साली के जीजा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
इंद्रा कॉलोनी एक युवक पूर्व में नोएडा में नौकरी करता था। वहीं उसकी जान पहचान एक युवती से हुई थी, जिसके बाद करीब दो वर्ष पूर्व दोनों ने परिवार की सहमति से प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के बाद युवक बुलंदशहर आकर मजदूरी करने लगा, जबकि उसके पिता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नोएडा में रहते हैं। दंपति का एक वर्ष का बेटा भी है।
रिश्तेदार के साथ रहना चाहती है बीवी
सोमवार को युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने जान देने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा, मेरी पत्नी रिश्तेदार व्यक्ति के साथ रहना चाहती है। कई बार वह उसके पास जा चुकी है। मैं बहुत परेशान हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी साली और जीजा हैं...। उधर, पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र की पत्नी अक्सर बिना बताए नोएडा निवासी अपनी बहन और जीजा के पास चली जाती थी। एक सप्ताह पहले भी वह बिना बताए चली गई थी, जिससे उनका पुत्र मानसिक रूप से काफी आहत था।
किराएदारों ने देखा, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
सोमवार रात करीब नौ बजे घर में रह रहे किराएदारों ने युवक को फंदे पर लटका देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी गहनता से जांच-पड़ताल कर अहम साक्ष्य जुटाए। इस संबंध में सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताय, शव को पोस्टमार्टम कराकर पीड़ित परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की ओर से तहरीर प्राप्त होते ही रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।