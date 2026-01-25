Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsman created a stir in police control room said hanuman ji told me there is a bomb in ram temple magh mela
‘हनुमान जी ने बताया राम मंदिर और माघ मेले में है बम’, पुलिस कंट्रोल रूम में किसने मचाई हलचल?

'हनुमान जी ने बताया राम मंदिर और माघ मेले में है बम', पुलिस कंट्रोल रूम में किसने मचाई हलचल?

संक्षेप:

शनिवार की रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को बताया कि हनुमान जी ने उसको बताया है कि राम जन्मभूमि मंदिर और प्रयागराज माघ मेले में बम रखा है। फोन कॉल मिलने के बाद कंट्रोल रूम की ओर से आला अधिकारियों को सूचित किया गया।

Jan 25, 2026 06:25 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अयोध्या
धर्मनगरी अयोध्या के पुलिस कंट्रोल रूम को राम मंदिर और प्रयागराज माघ मेले में बम रखे होने का फोन कॉल मिलने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। सूचना पर सक्रिय जिला पुलिस ने पड़ोसी जनपद गोंडा के दुल्लापुर निवासी युवक को हिरासत में लिया है। परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। पकड़े गए युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई गई है।

बताया गया कि शनिवार की रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को बताया कि हनुमान जी ने उसको बताया है कि राम जन्मभूमि मंदिर और प्रयागराज माघ मेले में बम रखा हुआ है। फोन कॉल मिलने के बाद कंट्रोल रूम की ओर से आला अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने फोन करने वाले शख्स की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी और फिर रात में फोन कर बम की सूचना देने वाले शख्स रामकरन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और जांच पड़ताल में पता चला है कि फोन कॉल माझा क्षेत्र से की गई थी। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। रामकरन ने बताया कि वह रात में सोया तो शरीर में कंपकपी हुई और सपने में आकर हनुमान जी ने यह बात कही। घटना को रोकने के लिए सूचित करने को कहा। उसका इलाज चल रहा है और यहां अपने मामा के घर कैट थाना क्षेत्र के मांझा में रह रहा था।

दो दिन में 3.65 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

प्रयागराज में स्नान कर वापस आने वालों और विकेंट की छुट्टी से नगर में लाखों की भीड़ है। ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन का क्रम गणतंत्र दिवस तक बने रहने का अनुमान रामजन्मभूमि परिसर के सुरक्षा अधिकारियों का है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के आंकड़ा शनिवार को एक लाख 95 हजार का था। भीड़ बढ़ने के कारण इन दिनों सात लेन में श्रद्धालुओं की संख्या को विभाजित कर मंदिर तक पहुंचा जा रहा है।

वैसे तो मकर संक्रांति के दिन से रामधाम में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है। क्योकि राम मंदिर में इन दिनों एक लाख 70 हजार से लेकर लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। सरयू तट से लेकर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों इन दिनों अधिक संख्या देखी जा सकती है। हनुमान गढ़ी में भी सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर प्रांगण भरा देखा जा सकता है । किसी भी श्रद्धालु को मंदिर तक पंहुचने में आधा से पौन घंटे से अधिक का समय लग रहा है। सुबह मंदिर खुलने के पहले ही चार बजे से श्रद्धालु कतार में खड़े हो जाते हैं।

सुबह से लेकर देर शाम तक आराध्य के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान रहता है। इसलिए मंदिर के बाहर और अंदर भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसी के साथ देर रात तक सरयू तट के समीप बने लता मंगेशकर चौराहे पर भीड़ को रील्स बनाते और सेल्फी लेते देखा जा सकता है। देर रात तक राम पथ श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार दिखाई देता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
