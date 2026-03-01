Hindustan Hindi News
'जान' ही नहीं रही तो जीकर क्या करूंगा; गर्लफ्रेंड की मौत के बाद प्रेमी ने सुसाइड किया

Mar 01, 2026 01:49 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, लंभुआ/सुल्तानपुर
सुलतानपुर में प्रेमिका अर्पिता की सड़क हादसे में मौत के बाद युवक दिनेश उर्फ विनीत (19) ने आत्महत्या कर ली। दो दिन से लापता रहने के बाद शव बाग में पेड़ की डाल से लटका मिला। मानसिक रूप से आहत विनीत ने इंस्टाग्राम पर अलविदा संदेश भी छोड़ा।

सुलतानपुर के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में प्रेमिका की सड़क हादसे में मौत के बाद युवक दिनेश उर्फ विनीत (19) ने आत्महत्या कर ली। बीते दो दिनों से लापता रहने वाला युवक शनिवार को अपने घर के पास बाग में एक पेड़ की डाल से लटका मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर विधिक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रेमिका की मौत से सदमे में प्रेमी

जानकारी के अनुसार, विनीत की प्रेमिका अर्पिता की 25 फरवरी को दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह अपने भाई विनीत के साथ बाजार जा रही थी, जब उनकी बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद अर्पिता की मौत हो गई, जिससे विनीत गहरे सदमे में चला गया। परिवार के अनुसार, विनीत ने इस खबर के बाद उसे आखिरी बार देखने उसके घर का रुख किया, लेकिन उसे वहां बेहोश पाया गया। उसके बाद परिजन उसे घर वापस ले आए।

अर्पिता की मौत के बाद विनीत मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसने खाना-पीना छोड़ दिया और किसी से बात नहीं कर रहा था। घटना के अगले दिन वह सीधे कब्रिस्तान पहुंचा और अर्पिता की कब्र खोदने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से चला गया और दो दिन तक लापता रहा।

सुसाइड से पहले इंस्टा पर पोस्ट

युवक का इंस्टाग्राम पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उसने कहा था कि अब उसकी जान इस दुनिया में नहीं रही और वह दुनिया को अलविदा कह रहा है। यह पोस्ट परिवार और दोस्तों के लिए काफी दुखद था।

विनीत तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसका परिवार पहले ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके पिता की पांच साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वह एक कपड़े की दुकान में काम करता था और वहीं अर्पिता भी कार्यरत थी। परिवार का कहना है कि विनीत अर्पिता से बहुत प्यार करता था और उसकी अचानक मौत ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया।

परिवार में पसरा मातम

कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। परिजन चाहते हैं कि इस घटना की गहन जांच हो और आवश्यक मदद उन्हें मिले। विनीत की मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है और घर में मातम का माहौल है।

