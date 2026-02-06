तीसरी शादी की तैयारी थी, मंडप में बैठे दूल्हे को दूसरी पत्नी ने दबोचा; पहली को दे चुका तलाक

संक्षेप: सीतापुर के महोली में तीसरी शादी करने पहुंचे युवक को दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने भरे मंडप से पकड़ लिया। महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद शादी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है।

सीतापुर जिले के महोली कोतवाली क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में तीसरी शादी रचाने पहुंचे युवक को दूसरी पत्नी की शिकायत पर मछरेहटा पुलिस भरे मंडप से उठा ले गई। पीड़िता का दावा है कि उसका दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसने पहली शादी हरदोई जिले की एक महिला से भी की थी। पुलिस का कहना है कि शिकायत पर तीसरे शादी कर रहे युवक को पकड़ कर थाने लाया गया है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं। यदि कोई तहरीर आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मछेरहटा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने पहुंच कर शिकायत की, कि उसका पति महोली इलाके में अपनी तीसरी शादी कर रहा है, जबकि उसका मामला अभी न्यायालय में विचाराधी है। इस शिकायत पर मछरेहटा पुलिस हरकत में आई। आनन-फानन मछरेहटा पुलिस पीड़िता और महोली पुलिस टीम के साथ महोली के एक गेस्ट हाउस पहुंची। जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का निवासी युवक अपनी तीसरी शादी करने जा रहा था। शादी की रस्में अभी शुरू ही हुई थीं कि पीड़िता मंडप में पहुंच गई और खुद ही आरोपी दूल्हे को पकड़ लिया। उसने सबसे सामने ही चीखते हुए उसकी कलई खोल दी।

भरे मंडप में चीखते हुए कहा कि मैं इसकी दूसरी पत्नी हूं और यह अब तीसरे शादी रचा कर एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पहुंचा है। साथ मौजूद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे सीधे मछरेहटा थाने लेकर चली गई। इस बीच शादी के मंडप में हड़कंप मच गया।बराती-घराती सभी दूल्हे की करतूत सुन हैरत में पड़ गए। एक दूसरे में काना-फूसी शुरू हो गई।