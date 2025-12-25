Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsman called fiance to girlfriend s house killed her girl s mother burnt the dead body sensational revelation in balrampur
होने वाली पत्नी को प्रेमिका के घर बुलाकर किया कत्ल, मां ने जलाई लाश; सच्चाई जान पुलिस भी रह गई हैरान

संक्षेप:

Dec 25, 2025 03:17 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बलरामपुर
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक का सगाई के बाद दूसरी लड़की से अफेयर हो गया। युवक ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपनी होने वाली पत्नी (18 वर्षीय मंगेतर) की प्रेमिका के सामने उसके घर बुलाकर हत्या कर दी। इस हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए प्रेमिका की मां ने शव को जला दिया। इसके बाद शोर मचाकर आसपास के लोगों को एकत्र किया था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका, उसकी मां और युवक को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। घटना के मास्टरमाइंड ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

रेहरा बाजार के हुसैनाग्रिंट के लालाडीह में मंगलवार शाम प्रेम प्रसंग में 18 वर्षीय शलीमुन्निशा की हत्या कर दी गई थी। गांव के शहजाद उर्फ मोहम्मद शफीक ने 23 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भतीजी की शादी गोंडा के थाना छपिया के ग्राम खुरदवा निवासी इमरान के साथ तय हुई थी लेकिन इमरान का घर के बगल में रहने वाली शकीना से प्रेम प्रसंग हो गया था। मंगलवार को सुनियोजित तरीके से ही शकीना ने फोन करने के बहाने उनकी भतीजी शलीमुन्निशां को अपने घर बुला ले गई।

शकीना के घर पर भतीजी का मंगेतर इमरान पहले से मौजूद था। शकीना उसकी मां जैनब और इमरान ने मिलकर भतीजी की हत्या कर दी। हत्या को छिपाने के लिए जैनब ने हल्ला बोलकर लोगों को बताया कि भतीजी ने अपने आपको आग लगा लिया है। उनकी भतीजी को लोग सीएचसी उतरौला ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शिकायत पर एसपी विकास कुमार व एएसपी विशाल पाण्डेय सीओ राघवेन्द्र सिंह के साथ गांव में जाकर घटना की जानकारी ली। संदेह होने पर जांच टीम बनाई गई जिसमें घटना का खुलासा हो गया। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 24 घंटे के भीतर मंगेतर की हत्या में शामिल तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी विकास कुमार ने बताया कि लालडीह गांव निवासिनी शकीना व जैनब तथा गोंडा के छपिया थाने के ग्राम खुरदवा निवासी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आत्महत्या साबित करने के लिए जलाया शव

पूछताछ के दौरान हत्यारोपी इमरान ने अपना जुर्म कबूल किया । उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ मृतका शलीमुन्निशा का निकाह तय हुआ था। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से इमरान और इसी गांव की शकीना में बातचीत शुरू हो गई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस बात की जानकारी मंगेतर शलीमुन्निशा को हुई तो वह विरोध करने लगी। यह बात शकीना व इमरान को नागवार गुजरी। इन सभी ने मिलकर उसके हत्या की साजिश रची। 23 दिसंबर को षडयंत्र के तहत शलीमुन्निशा को शकीना ने घर पर बुलाया। जहां वह इमरान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसमें शकीना की मां जैनब ने पूरा साथ दिया। जैनब ने हत्या को आत्महत्या करार देने के लिए मृतका के शव को जला दिया और लोगों को बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। इसके बाद अब इन्हें जेल भेज दिया गया है।

