कानपुर में गजब कांड! कट्टा दिखाकर मोबाइल से ले लिया 71 हजार का लोन, खाते में ट्रांसफर कराई रकम

कानपुर में लखनऊ निवासी युवक के साथ कार में लूट हो गई। बदमाशों ने कट्टा दिखाकर कैश और मोबाइल लूटा, फिर जबरन 71 हजार का मोबाइल पर लोन भी ले लिया। और खाते में रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कानपुर में लूट की अनोखी घटना सामने आई है। जब रामादेवी से लखनऊ जाने वाली एक कार में सवार लखनऊ के शख्स के साथ लूट हो गई। कार में पहले से सवारी बनकर बैठे चालक के दोस्तों ने कट्टा और चाकू लगाकर उनका मोबाइल और करीब ढाई हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद उन्हीं के मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड किया और 71 हजार का लोन लेने के बाद अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। पीड़ित ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

आरोपियों ने कट्टा दिखाकर लूटा लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर सुलभ आवास कॉलोनी निवासी भूपेन्द्र कुमार साही के अनुसार वह एक अप्रैल को किसी काम से कानपुर आए थे। शाम को लखनऊ जाने के लिए रामादेवी चौराहा पहुंचे। यहां पर सवारी लेकर जाने वाली कार में बैठ गए। पीड़ित ने बताया कि कार में पहले से चालक समेत चार युवक बैठे थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद आरोपितों ने उनके कट्टा और चाकू लगा दिया।

लूट के बाद सड़क किनारे कार से धक्का दिया इसके बाद मारपीटकर उनका मोबाइल और नकदी लूट ली। इसके बाद मोबाइल से लोन लेकर रकम हड़प ली। उन्नाव में दही चौकी से करीब दो किलोमीटर आगे सड़क किनारे कार से धक्का दे दिया। भूपेन्द्र ने बताया कि पहले वह दही चौकी शिकायत करने पहुंचे तो चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई। चकेरी पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की तो पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की। कार्यवाहक थाना प्रभारी जावेद अहमद ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है।