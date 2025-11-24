Hindustan Hindi News
man brandished a gun and threatened a woman during a baby shower
गोद भराई के दौरान दो पक्षों में विवाद, शोहदे ने बंदूक लहराकर डराया-धमकाया, VIDEO वायरल

संक्षेप:

गोंडा के मनिहारी में दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश ने रविवार को स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक व अवैध तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Mon, 24 Nov 2025 06:31 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
यूपी के गोंडा के कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के मनिहारी में दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश ने रविवार को स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक व अवैध तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

क्षेत्र के मनिहारी (शिवलाल पुरवा) के रहने वाले शिवकुमार मिश्र ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रविवार को उनके पौत्र अंकित मिश्रा का गोद भराई कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान कुछ रिश्तेदार पास स्थित सामुदायिक शौचालय की ओर गए थे। इसी बात को लेकर विपक्षी मनीष उर्फ आनंद, आशीष उर्फ आलोक, अनीश उर्फ सर्वेश पुत्रगण मुन्नालाल, तथा मुन्नालाल, वीरेंद्र उर्फ लल्लन और सुधीर उर्फ अन्नू लाइसेंसी बंदूक व देशी तमंचा लेकर दरवाजे पर आ धमके और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर परिवारजन मौके पर पहुंचे, तब जाकर विपक्षी असलहे लहराते हुए वहां से चले गए। शिवकुमार मिश्र का कहना है कि मुन्नालाल और वीरेंद्र के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं और वे आए दिन असलहों का दुरुपयोग कर डराने-धमकाने का प्रयास करते हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक मनीष उर्फ आनंद बताया जा रहा है, हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष पटीदार हैं मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों को थाने पर बुला कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या में तीन गिरफ्तार

उधर, बच्चों के विवाद में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या करने, दूसरे बेटे को भी गोली मारकर घायल करने में इनके चाचा ने सपा-भाजपा नेता सगे भाई सहित चार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल, बंदूक भी बरामद कर लिया है। उधर, प्रयागराज में भर्ती गोली से घायल मृतक के भाई की हालत खतरे से बाहर बताई गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
