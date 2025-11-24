गोद भराई के दौरान दो पक्षों में विवाद, शोहदे ने बंदूक लहराकर डराया-धमकाया, VIDEO वायरल

संक्षेप: गोंडा के मनिहारी में दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश ने रविवार को स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक व अवैध तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के गोंडा के कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के मनिहारी में दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश ने रविवार को स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक व अवैध तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्षेत्र के मनिहारी (शिवलाल पुरवा) के रहने वाले शिवकुमार मिश्र ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रविवार को उनके पौत्र अंकित मिश्रा का गोद भराई कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान कुछ रिश्तेदार पास स्थित सामुदायिक शौचालय की ओर गए थे। इसी बात को लेकर विपक्षी मनीष उर्फ आनंद, आशीष उर्फ आलोक, अनीश उर्फ सर्वेश पुत्रगण मुन्नालाल, तथा मुन्नालाल, वीरेंद्र उर्फ लल्लन और सुधीर उर्फ अन्नू लाइसेंसी बंदूक व देशी तमंचा लेकर दरवाजे पर आ धमके और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर परिवारजन मौके पर पहुंचे, तब जाकर विपक्षी असलहे लहराते हुए वहां से चले गए। शिवकुमार मिश्र का कहना है कि मुन्नालाल और वीरेंद्र के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं और वे आए दिन असलहों का दुरुपयोग कर डराने-धमकाने का प्रयास करते हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक मनीष उर्फ आनंद बताया जा रहा है, हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष पटीदार हैं मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों को थाने पर बुला कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।