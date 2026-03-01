चार साल से बंद बिरयानी की दुकान में रखे फ्रीजर के अंदर से मिला युवक को शव, मचा हड़कंप
Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में चार साल से बंद बिरयानी की दुकान में रखे डीप फ्रीजर के अंदर से एक युवक युवक का शव मिला तो हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे तक ये सूचना पहुंची तो आनन-फानन में मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को फ्रीजर से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फ्रीजर के अंदर मिला युवक कौन था पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। घटना बीकेटी थाना क्षेत्र के जीसीआरजी कॉलेज के सामने स्थित एक बिरयानी की दुकान की है। पुलिस के अनुसार दुकान पिछले चार साल से बंद थी। दुकान के अंदर एक डीप फ्रीजर रखा था, जिसके अंदर एक युवक को शव मिला है।
क्षेत्रीय लोगों के अनुसार चार साल पहले दुकान संचालक सनी रावत के पिता को कुछ समय पहले देहांत हो गया था, जिसके चलते अंतिम संस्कार के दौरान दुकान बंद कर दी गई थी। अब दुकान मालिक वापस दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो उसे दुकान के अंदर से कुछ दुर्गंध आनी शुरू हुई। डीप फ्रीज खोलकर देखा तो होश फाख्ता हो गए। फ्रीजर के अंदर एक व्यक्ति का शव रखा था। शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। इसकी खबर आग की तरह फैल गई। आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
कौन है युवक, जिसकी फ्रीजर के अंदर से मिली लाश?
पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला है। आधार कार्ड में मृतक की शिनाख्त 38 वर्षीय विजय पाल पुत्र डलई निवासी किशुनपुर थाना बीकेटी लखनऊ के रूप में हुई है। पुलिस ने आधार कार्ड में दर्ज पते पर सूचना पहुंचा दी है। फ्रीजर के अंदर शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने पंचायनामा भरकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद युवक की मौत का कारण पता चल पाएगा। पुलिस फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी है।
बुलंदशहर में राजघाट बस स्टैंड पर मिला अज्ञात का शव
वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर जिले के राजघाट में शुक्रवार देर शाम बस स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति का लावारिस शव मिला। नरौरा पुलिस शिनाख्त की कोशिश में लगी है। पुलिस ने बताया कि राजघाट बस स्टैंड के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव आवश्यक कार्रवाई कर जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जहां से उसे पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवाया गया है।
