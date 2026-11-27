यूपी के उन्नाव में शादी में डीजे पर नागीन डांस के दौरान असली सांप निकल गया। सांप देखते ही खलबली मच गई। एक युवक ने सांप को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसे ही डंंस लिया। अस्पताल में युवक की मौत हो गई।

नवाबगंज (उन्नाव), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शादी की खुशियों के बीच एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आया है। अजगैन कस्बे में शादी के ठीक पहले हल्दी और मेहंदी की रस्म के दौरान डीजे पर चल रहे नागिन डांस के बीच अचानक एक असली जहरीला सांप निकल आया। उसने डांस कर रहे एक युवक के हाथ में डंस लिया। सांप के डंसते ही युवक की तबीयत बिगड़ गई। पूरे शरीर में तेजी से जहर फैलने से अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अचानक हुई घटना से शादी वाले घर में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक, अजगैन कस्बा निवासी देवराज द्विवेदी के घर इन दिनों उनकी बेटी की शादी रस्में हंसी-खुशी वाले माहौल में चल रही थीं। इसी क्रम में बुधवार की रात घर में हल्दी और मेहंदी के साथ लेडीज संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मांगलिक अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ रिश्तेदार और स्थानीय लोग भी जुटे हुए थे। कार्यक्रम में डीजे बज रहा था और सभी लोग शादी के जश्न में डूबे हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डीजे पर नागिन डांस की धुन बज रही थी और उसी गाने पर अन्य लोगों के साथ 25 वर्षीय युवक अर्जुन भी डांस कर रहा था। तभी अचानक डांस फ्लोर के पास सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। पहले तो लोगों को लगा कि यह मजाक है, लेकिन जैसे ही असली सांप होने की पुष्टि हुई, पूरे पंडाल में अफरातफरी मच गई।

साहस दिखाना पड़ गया भारी अर्जुन ने साहस दिखाते हुए सांप को पूछ की तरफ से पकड़ लिया और हाथ में दबाकर घर से बाहर फेंकने के लिए लेकर जाने लगा। इसी दौरान सांप ने पलटकर उसके हाथ में डंस लिया। सांप के डंसते ही पकड़ ढीली पड़ी और सांप हाथ से छूटकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सांप के डंसने से कुछ ही देर में उसका जहर अर्जुन के पूरे शरीर में फैलने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ गई।

घबराए परिजन उसे तत्काल पास के एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां नाजुक हालत को देखते हुए बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर तुरंत लखनऊ पहुंचे। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।