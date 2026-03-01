जिसे जोरशोर से तलाश रही यूपी पुलिस वो गोल्डेन वीजा पर दुबई में, भारत लाने के लिए करने होंगे ये जतन

शुभम के खिलाफ वाराणसी में 3 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली, रोहनिया, सारनाथ थाने में वह नामजद है। इसके अलावा सोनभद्र और गाजियाबाद में उसके खिलाफ केस दर्ज है। कफ सिरप तस्करी का मामला खुलते ही वह दुबई भाग निकला था। रोहनिया पुलिस के अनुसार वह गोल्डेन वीजा पर दुबई गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के जिस सरगना की जोरशोर से तलाश हो रही है वो इस समय दुबई में छिपा है। पुलिस के अनुसार प्रह्लादघाट के कायस्थ टोला का रहने वाला शुभम जायसवाल गोल्डेन वीजा पर दुबई गया है। इस वीजा पर वह 10 साल तक दुबई में रह सकता है। इसके पहले उसे भारत लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस के बाद वहां गिरफ्तारी कर प्रत्यर्पण की कार्यवाही करानी होगी।

सरगना शुभम के खिलाफ वाराणसी में तीन मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली, रोहनिया, सारनाथ थाने में वह नामजद है। इसके अलावा सोनभद्र और गाजियाबाद में उसके खिलाफ केस दर्ज है। कफ सिरप तस्करी का मामला खुलते ही वह दुबई भाग निकला था। लखनऊ से उसका पासपोर्ट रद्द कराया जा चुका है। रोहनिया पुलिस के अनुसार वह गोल्डेन वीजा पर दुबई गया है। इसकी रिपोर्ट भी स्थानीय स्तर से अफसरों के जरिये इंटरपोल को भेजी गई है। साथ ही उसके प्रत्यर्पण के लिए चार्जशीट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कोर्ट से भगौड़ा घोषित होने के साथ ही उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसके बाद इंटरपोल एवं गृह मंत्रालय के जरिये उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा।

तीन थानों की पुलिस ने भगौड़ा घोषित करने की दी है अर्जी शुभम को भगौड़ा घोषित कराने के लिए तीन थानों की पुलिस कोर्ट पहुंची है। सोनभद्र के राबर्ट्सगंज, वाराणसी की कोतवाली और रोहनिया पुलिस ने एफटीसी - 14 कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया है। प्रक्रिया के तहत अगले एक माह में उसे कोर्ट से भगौड़ा घोषित किया जा सकता है। इसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

वाराणसी के मुकदमों में 41 जेल में कफ सिरप की तस्करी में वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में अबतक 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सारनाथ थाने में दर्ज केस में 10 और रोहनिया के केस में 8 जेल भेजे जा चुके हैं। इस तरह कुल 41 आरोपी सलाखों के पीछे हैं।

शुभम का साथी मनोज वाराणसी से हुआ है गिरफ्तार वाराणसी की कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात शुभम के साथी औसानगंज राजापुर (जैतपुरा) निवासी मनोज यादव और उसके बेटे लक्ष्य को टेंगरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया था। दोनों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया था। एडीसीपी काशी वैभव बांगर और एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मनोज, सरगना शुभम के साथ करीब 2 करोड़ रुपये की कफ सिरप की तस्करी कर चुका है। शुभम के पिता भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स के खुलने के बाद वह भी शुभम से जुड़ गया। बताया कि उसने अपनी फर्म से सीधे एबॉट कंपनी से माल खरीदा और शैली ट्रेडर्स एवं अन्य फर्म के जरिये बेचे। शुभम जायसवाल की फर्म के साथ मिलकर न्यू फेंसिडील की 1.26 लाख शीशी की खरीद-बिक्री की। इसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपये है।