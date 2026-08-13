प्रेमिका का दुपट्टे से गला घोंटा, मरा समझकर पुल से गंगा में फेंका; लेकिन जब होश आया...

फर्रुखाबाद में प्रेमिका की हत्या की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेमी ने भांजे के साथ मिलकर महिला का दुपट्टे से गला घोंटा और मरा समझकर गंगा में फेंक दिया। महिला झाड़ियों में फंस गई और होश आने पर बाहर निकलकर शोर मचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फर्रुखाबाद में लव अफेयर में विवाहिता प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी द्वारा हत्या की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेमी ने अपनी बहन के घर छोड़ने की बात कहकर महिला को बाइक से अपने भांजे के साथ ले गया। रास्ते में दोनों ने उसका गला दुपट्टे से दबाया और मरा समझकर कमालगंज क्षेत्र के मड़ैयनघाट पुल से गंगा में फेंक दिया। संयोग से महिला झाड़ियों में फंस गई और उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद उसने किसी तरह बाहर निकलकर शोर मचाया।

पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 25 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि वह पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ पांचालघाट क्षेत्र में रह रही थी। बुधवार शाम उसका प्रेमी उसके पास आया और बहन के घर छोड़ने की बात कहकर बैग में कपड़े रखने को कहा। इसके बाद वह उसे अपने भांजे के साथ बाइक पर बैठाकर राजेपुर के चाचूपुर मोड़ तक ले गया। महिला के मुताबिक, वहां दोनों ने पानी की बोतल और कुछ टैबलेट खरीदीं।

मृत समझकर पुल से नीचे फेंका प्रेमी ने उसे टैबलेट खाने के लिए कहा, लेकिन संदेह होने पर उसने टैबलेट फेंक दी और केवल पानी पी लिया। इसके बाद दोनों उसे लेकर रात करीब एक बजे कमालगंज क्षेत्र के मड़ैयनघाट पुल पर पहुंचे। आरोप है कि वहां दोनों ने दुपट्टे से उसका गला दबाया। उसे मृत समझकर पुल से नीचे गंगा में फेंक दिया। महिला ने बताया कि नीचे गिरने के बाद वह झाड़ियों में फंस गई। कुछ देर बाद होश आने पर वह किसी तरह झाड़ियों से बाहर निकली और मदद के लिए शोर मचाया। पुल पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने आवाज सुनी और नाव लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।