निकाह से पहले युवती के घर पहुंचा सिरफिरा, दूल्हे का मांगा नंबर, शादी रुकवाने के लिए कर दी फायरिंग

संक्षेप: मेरठ जिले के एक कस्बे में युवती के निकाह से एक दिन पहले एकतरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने युवती के घर पहुंचकर फायरिंग कर दी। साथ ही सरेआम युवती के अपहरण की धमकी दे डाली।

यूपी के मेरठ जिले के एक कस्बे में युवती के निकाह से एक दिन पहले एकतरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने युवती के घर पहुंचकर फायरिंग कर दी। साथ ही सरेआम युवती के अपहरण की धमकी दे डाली। परिवार के विरोध पर उस वक्त तो आरोपी घर से चला गया, लेकिन निकाह वाले रोज जब बारात कस्बे में पहुंची तो सिरफिरा फिर आ धमका। दूल्हे का मोबाइल नंबर मांगते हुए गाली गलौज करने लगा। ग्रामीणों की मदद से आरोपी को वहां से भगाया गया और जैसे तैसे निकाह हो सका। सोमवार को परिजनों ने तहरीर दी तो पुलिस ने आरोपी के तीन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी अभी फरार है।

सरूरपुर क्षेत्र के एक कस्बे में रविवार को युवती का निकाह था। इसकी जानकारी जैसे ही आरोपी को हुई तो एकतरफा प्यार में वह साथियों के साथ शनिवार शाम युवती को अपनी प्रेमिका बताते हुए उसके घर पहुंच गया। आरोपी ने दहशत फैलाने और निकाह रुकवाने का दबाव बनाने को हवाई फायरिंग कर दी। मौके पर अफरातफरी मच गई। गोलियां चलने की आवाज सुनकर कस्बे के लोग दौड़े तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए।