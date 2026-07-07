Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AI से बच्चियों की फोटो एडिट करके घिनौना काम करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, मोबाइल से मिले कई अश्लील वीडियो

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

एआई से बच्चियों की अश्लील फोटो बनाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मिले दो मोबाइल में भी महिलाओं और बच्चियों के कई अश्लील फोटो और वीडियो पुलिस को मिले हैं।

AI से बच्चियों की फोटो एडिट करके घिनौना काम करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, मोबाइल से मिले कई अश्लील वीडियो

Etah News: यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एआई (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) का इस्तेमाल करके बच्चियों की अश्लील फोटो और वीडियो बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से दो मोबाइल भी मिले हैं, जिसके अंदर हजारों में अश्लील फोटो ओर वीडियो देखे गए हैं। आरोपी की दूषित हरकतों पर जानकारी एनसीआरपी पोर्टल ने डीजीपी को भेजी थी। इस आधार पर साइबर थाने ने जांच कर आरोपी को पकड़ा। इसके अलावा आरोपी ने एक बच्ची से 9 महीने पूर्व दुष्कर्म की घटना भी कुबूल की है।

पुलिस लाइंस में एएसपी क्राइम योगेन्द्र सिंह ने बताया कि गूगल के साथ मिलकर काम करने वाले एनसीआरपी पोर्टल और नौ साइबर टिपलाइन के जरिए डीजीपी को जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति लगातार अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर रहा है। इस आधार पर साइबर थाना, साइबर सेल ने संयुक्त रूप से जांच की। इसमें पता चला कि जिले का ही एक व्यक्ति, एआई के माध्यम से बच्चियों के अश्लील फोटो बना रहा है। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और आरोपी मुदित गुप्ता (42) पुत्र इंद्रेश गुप्ता निवासी बाजार कलां, थाना जलेसर को चिह्नित करते हुए दोपहर दो बजे धर दबोचा। उससे दो मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल से हजारों अश्लील वीडियो, न्यूड फोटो मिले हैं। आपत्तिजनक तस्वीरों, वीडियो को वह अपने मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों में स्टोर करके रखता था।

ये भी पढ़ें:जीवनसाथी ऐप पर महिला से दोस्ती, गोरखपुर से बुलाया मिलने को, फिर होटल में..
ये भी पढ़ें:नोएडा पुलिस कमिश्नर के वकील पिता की हत्या में 3 को आजीवन कारावास, कोर्ट का फैसला

आरोपी की घुंघरू-घंटी की दुकान

आरोपी मुदित गुप्ता की जलेसर में घुंघरू-घंटी की दुकान है। उसके पास काम करने के लिए बच्चियां, महिलाएं आती थीं। उसी दौरान उनकी बहाने से फोटो खींचकर उसे मॉर्फ करते हुए मोबाइल में सेव कर लेता था। अब तक की जांच में कोई फोटो वायरल नहीं मिली है। हालांकि आगे भी जांच जारी है।

पांच साल की मासूम से रेप किया

आरोपी ने करीब 9 महीने पहले पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया था। इसका साक्ष्य भी मोबाइल में मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना को कुबूल किया है। बच्ची के घरवालों को इसकी भनक नहीं लग सकी है। पुलिस अभी और साक्ष्य जुटा रही है। बच्ची के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। एएसपी क्राइम ने बताया कि आरोपी 11 ई-मेल आईडी प्रयोग करता था। उसने अलग-अलग नाम से ई-मेल आईडी बना रखी थीं। बताया कि घटना के समय दो शर्ट पहनी थीं उसे भी बरामद कर डिजिटल साक्ष्य से मिलान किया गया। मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है।

ये भी पढ़ें:कौन था UP STF के हाथों मारा गया आसिफ विक्की? पीछे पड़ी थी 4 प्रदेशों की पुलिस

नजदीकी बहन का भी बना लिया अश्लील फोटो

आरोपी ने घर परिवार और रिश्तेदारी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले नजदीकी रिश्ते की बहन उसके घर आई थी। उसके फोटो घर में ही खींच लिए। इनको भी मॉर्फ करके अपने पास रख लिया। पुलिस का दावा है कि दुकान के बाद जब वह घर लौटता तो रोजाना कमरा बंदकर चार घंटे तक यही काम करता था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Etah News UP Police Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।