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छोटे पैग के लिए दोस्त की हत्या, पुलिस को चकमा देने के लिए युवक ने बदला हुलिया; 6 साल बाद गिरफ्तार

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में एक शख्स ने छोटे पैग के लिए दोस्त की हत्या कर दी। फिर पुलिस को चकमा देने के लिए हुलिया बदल लिया। हालांकि छह साल बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शातिर लंबी दाढ़ी-मूंछ और बाल रखने के साथ नाम बदल गच्चा दे रहा था।

Man arrested six years after killing friend to make small pegs
छोटे पैग के लिए युवक ने दोस्त की हत्या की, 6 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां हनुमंत विहार में गैर इरादतन हत्या के मामले में छह साल से फरार हत्यारोपी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। शातिर लंबी दाढ़ी-मूंछ और बाल रखने के साथ नाम बदल पुलिस को गच्चा दे रहा था। दरअसल शराब पार्टी के दौरान छोटे पैग बनाने के विवाद में आरोपी ने भाई और अन्य लोगों संग मिल दोस्त को छत से फेंक दिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

हनुमंत विहार के रहने वाला रामजी दीक्षित का बड़ा भाई सौरभ दीक्षित नवंबर साल 2020 में पड़ोस में किराए पर रहने वाले दोस्तों के घर गया था, जहां शराब पार्टी के दौरान पैग को लेकर वाद-विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि किराएदार इलू, उसके भाई अजय, राज और एक अन्य ने सौरभ से मारपीट कर दूसरी मंजिल से फेंक दिया था, हैलट में उपचार के दौरान सौरभ की मौत हो गई। थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इलू और अन्य आरोपितों को जेल भेज दिया जबकि इलू का भाई गच्चा देकर फरार हो गया था।

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इधर, छह साल से फरार चल रहे आरोपित इलू के भाई अजय मिश्रा को हनुमंत विहार पुलिस ने मंगलवार को महादेवन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित अजय मिश्रा हुलिया बदलने के साथ इधर-उधर किराए के मकान में रहकर फरारी काट रहा था। जब उसने न्यू आजाद नगर चौकी के अंतर्गत राम रतन नगर में किराए पर कमरा लिया था तो उसने नाम वीर चक्रधारी उर्फ छोटू बताया था।

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पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे, नाराज होकर टावर पर चढ़ा पति

उधर, लखनऊ के काकोरी में पत्नी द्वारा शराब पीने के लिए पैसे न देने से नाराज एक युवक शराब के नशे में रविवार देर रात गांव में ही हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फायर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया।

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि किसान शिवबरन यादव शराब पीने का आदी है। बीते रविवार शाम उसने पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रात करीब नौ बजे शिवबरन हाईटेंशन विद्युत टावर पर चढ़ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। युवक को टावर पर चढ़ा देख अनहोनी की आशंका से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

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मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद फायर और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ा। अत्यधिक नशे में होने के कारण युवक खुद नीचे नहीं उतर पा रहा था। आखिरकार सात घंटे बाद दो पुलिसकर्मी टावर पर चढ़े और युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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