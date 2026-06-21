अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर अभद्र टिप्पणी करने वाला रीवा से गिरफ्तार, कोर्ट ने दी जमानत

अखिलेश यादव की बेटी की एडिट फोटो के साथ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के रीवा निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए जमानत दे दी। मामले में दो अन्य आरोपितों के सोशल मीडिया खातों की जांच जारी है।

सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी की एडिट फोटो के साथ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को पकड़ा। रविवार को उसे अदालत में पेश किया गया, इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। आपको बता दें सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने 11 जून को साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने भरत पटेल, नागेश्वर सिंह और विनोद कुमार के खिलाफ आईटी एक्ट समेत मानहानि के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तैयार करने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपितों ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एडिट तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

3 आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस, दो अब भी फरार एफआईआर दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम तीनों आरोपितों के सोशल मीडिया खातों की तकनीकी जांच में जुटी थी। इसी दौरान नागेश्वर सिंह बघेल की पहचान होने पर उसे रीवा से गिरफ्तार किया गया। साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि अदालत से आरोपी को जमानत मिल गई है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि दूसरे आरोपी भरत कुमार पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर से संचालित हो रहा है। वहीं तीसरा आरोपी विनोद कुमार जौनपुर का रहने वाला है और ऑटो चालक के रूप में काम करता है। पुलिस दोनों अन्य आरोपितों के संबंध में भी जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।