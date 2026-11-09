कार पर नीली बत्ती, ED का ID कार्ड और अफसरों पर गांठने लगा रौब, पोल खुली तो गिड़गिड़ाने लगा फर्जी अधिकारी
मथुरा में अफसरों पर रौब गांठने वाला फर्जी अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नीली बत्ती लगी कार से आरोपी सरकारी ऑफिस में जाकर रौब जमाता था। उसके पास से ईडी का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है।
Mathura News: यूपी के मथुरा में ईडी का अधिकारी बनकर रौब गांठने वाले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निजी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर पिछले दो साल से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रॉब झाड़ रहे इस फर्जी ईडी अधिकारी का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। रिफाइनरी के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण तिवारी ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को अपने दफ्तर में ही दबोच लिया। पुलिस की सख्ती के आगे फर्जी अधिकारी का रसूख चंद मिनटों में हवा हो गया और वह फूट-फूटकर रोने लगा।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए फर्जी अधिकारी की पहचान थाना क्षेत्र के दीनदयाल धाम स्थित नगला बर निवासी सचिन शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी पिछले दो वर्षों से अपनी निजी कार पर नीली बत्ती (ब्लू बेकन लाइट) लगाकर घूमता था और स्थानीय अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता था। सचिन शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें पहले भी मिल रही थीं, जिनकी जांच खुद एसएसपी मथुरा कर रहे थे।
सीओ रिफाइनरी के कार्यालय पहुंचा था फर्जी अधिकारी
सोमवार की दोपहर सचिन शर्मा अपनी नीली बत्ती लगी निजी गाड़ी से किसी काम के सिलसिले में सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी के कार्यालय जा पहुंचा। उसने खुद को ईडी का बड़ा अधिकारी बताकर रौब गांठने की कोशिश की। लेकिन, सीओ प्रवीण तिवारी ने तुरंत उससे उसके पद और विभाग से जुड़े आधिकारिक साक्ष्य (आईडी व दस्तावेज) मांग लिए। अचानक हुए इस सवाल-जवाब से आरोपी के होश उड़ गए। वह घबरा गया और मौके पर ही गिड़गिड़ाकर रोने लगा।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने उगले राज
पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने सच उगल दिया और स्वीकार किया। मैंने कोचिंग की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा सपना ईडी का अधिकारी बनने का था, इसलिए मैंने यह ढोंग रचा। जांच में यह भी सामने आया है कि इस शातिर युवक के परिवार में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का पुराना इतिहास रहा है। आरोपी के चाचा मुकेश शर्मा पर शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने का मामला अदालत में विचाराधीन है।
दरोगा का पिता दरोगा की टोपी रखकर चलाता था टैक्सी
आरोप है कि मुकेश शर्मा के साले जगदीश शर्मा (निवासी पथोली) की 1990 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1994 में मुकेश शर्मा ने अपने कागजात लगाकर मृत साले की जगह पर नौकरी हथिया ली। मामला उजागर होने पर 2018 में तत्कालीन बीएसए आगरा ने उसे बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा, आरोपी का पिता भी निजी गाड़ी में दरोगा की टोपी रखकर टैक्सी चलाता है। हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी ने भी इस फर्जीवाड़े की गाड़ी को रोकने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन सीओ रिफाइनरी की मुस्तैदी ने इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे का अंत कर दिया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।