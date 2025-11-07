Hindustan Hindi News
फर्जी IPS बनकर की शादी, दहेज में वसूली मोटी रकम, खाकी वर्दी और फर्जी आईडी संग युवक गिरफ्तार

संक्षेप: बलिया में फर्जी आईपीएस बन धोखे से शादी रचाने और दहेज में मोटी रकम लेने का मामला सामने आया है। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

Fri, 7 Nov 2025 08:24 PM
Dinesh Rathour
दलनछपरा (बलिया)
बलिया में फर्जी आईपीएस बन धोखे से शादी रचाने और दहेज में मोटी रकम लेने का मामला सामने आया है। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से खाकी वर्दी, एक लैंडयार्ड, स्टार, अशोक स्तंभ, आईडी, दो आधार कार्ड और एक टैबलेट बरामद हुआ है।

मूलरूप से गोपालगंज (बिहार) के भोरे थाना क्षेत्र के बांसदेवा निवासी हरेराम की पुत्री अनुष्का ने एसपी को पत्र देकर बताया कि उसका परिवार कृपानाथ दत्ता रोड चितपुर (कोलकाता) में रहता है। अनुष्का के अनुसार रिसड़ा श्रीरामपुर (बंगाल) के शशिभूषण दूबे ने पिता को बताया था बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के हृदयपुर निवासी वीरेंद्र कुमार का बेटा सुधीर कुमार राम आईपीएस अधिकारी है। उसका परिवार रिसड़ा के ही झाझी मोड़ के पास रहता है। लड़के वालों से मिलने पर बताया गया कि सुधीर 2021 बैच का आईपीएस है।

सुधीर ने भी आईपीएस अफसर के पद पर राजस्थान में कार्यरत होने की बात कही। दो मार्च 2025 को कोलकाता के ही काशीपुर स्थित एक कम्युनिटी हाल में दोनों की शादी हुई। दहेज में दस लाख रुपए नगद, जेवरात और अन्य सामान लिये। शादी के बाद सुधीर उसे लेकर कभी गांव तो कभी मऊ के एक होटल में रहने लगा। शक हुआ तो अनुष्का ने परिजनों को जानकारी दी। छानबीन में सुधीर के आईपीएस होने की बात फर्जी मिली। एसपी के निर्देश पर दोकटी पुलिस ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी को उसके गांव स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया।

