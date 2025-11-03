Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsman arrested for abusing brahmins video made viral after quarrel with shopkeeper
ब्राह्मणों को गाली देने वाला गिरफ्तार, दुकानदार से झगड़े के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल

संक्षेप: रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सोनू नाम का एक लड़का जो बलरामपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहा था। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

Mon, 3 Nov 2025 10:30 AMAjay Singh संवाददाता, बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में ब्राह्मणों को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। लोग गाली देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने इस मामले में गाली देने के आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक को पुलिस अपने साथ कोतवाली देहात ले गई। जहां उससे वीडियो के बारे में पूछताछ की गई।

कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक गिरजेश त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सोनू नाम का एक लड़का जो कोतवाली देहात क्षेत्र के भीखपुर नौबस्ता गांव का रहने वाला है, ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहा था। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बताया जा रहा है कि युवक का चंडीगढ़ जाते समय गोंडा में किसी दुकानदार से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गयाा। इससे वह नाराज हो गया और यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर सोनू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को ब्राह्मण समुदाय सहित अन्य वर्गों में भी गुस्सा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन सहित अन्य संगठनों ने युवक के खिलाफ तहरीर देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता समुदाय में भी सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर नाराजगी है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
