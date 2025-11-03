ब्राह्मणों को गाली देने वाला गिरफ्तार, दुकानदार से झगड़े के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल

संक्षेप: रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सोनू नाम का एक लड़का जो बलरामपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहा था। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

यूपी के बलरामपुर में ब्राह्मणों को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। लोग गाली देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने इस मामले में गाली देने के आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक को पुलिस अपने साथ कोतवाली देहात ले गई। जहां उससे वीडियो के बारे में पूछताछ की गई।

कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक गिरजेश त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सोनू नाम का एक लड़का जो कोतवाली देहात क्षेत्र के भीखपुर नौबस्ता गांव का रहने वाला है, ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहा था। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बताया जा रहा है कि युवक का चंडीगढ़ जाते समय गोंडा में किसी दुकानदार से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गयाा। इससे वह नाराज हो गया और यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की। भीखपुर नौबस्ता निवासी दिनेश पांडे ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर सोनू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।