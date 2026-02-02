Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsman accused rape was convicted court but upon hearing word custody he tricked police and escaped
दुष्कर्म का आरोपी अदालत में दोषी करार, कस्टडी का नाम सुनते ही पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार

दुष्कर्म का आरोपी अदालत में दोषी करार, कस्टडी का नाम सुनते ही पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार

संक्षेप:

अलीगढ़ जिले के जवां थाना क्षेत्र में नौ साल पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

Feb 02, 2026 08:37 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

अलीगढ़ जिले के जवां थाना क्षेत्र में नौ साल पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जब सजा सुनाने से पहले उसे कस्टडी में लेने की बारी आई तो वह कस्टडी का नाम सुनते ही कोर्ट के बाहर से चकमा देकर फरार हो गया। अदालत ने दोषी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अगस्त 2017 को उनकी 10 साल की बेटी को पड़ोसी जितेंद्र प्रसाद खेलने के बहाने बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गया था। परिजन बालिका को तलाशते हुए मकान में पहुंचे। वहां जितेंद्र किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों को देख वह किशोरी को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में आठ लोगों की गवाही कराई गई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के साथ सेक्स करते समय नए बॉयफ्रेंड ने पुराने प्रेमी का घोंट दिया गला

मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस आधार पर सोमवार को सजा होनी थी। चूंकि जितेंद्र जमानत पर बाहर आ गया था। ऐसे में उसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दोषी करार दिया। इसी बीच वह बाहर निकल आया। सजा सुनाने से पहले अदालत ने उसे कस्टडी में लेने के निर्देश दिए। लेकिन, जब उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई चाहा तो वह बाहर से ही चकमा देकर फरार हो गया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जितेंद्र के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

देररात तक तलाश में जुटी रही पुलिस

मुल्जिम के फरार होने की सूचना मिलते ही सिविल लाइन व जवां थाना पुलिस में खलबली मच गई। बाद में पता चला कि वह कस्टडी में आने से पहले ही फरार हुआ है। हालांकि देर रात तक जवां पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं लगा।

डेढ़ माह पहले भी फरार हुआ था मुल्जिम

पूर्व में यह मुकदमा एडीजे पॉक्सो तृतीय की अदालत में चल रहा था। करीब डेढ़ माह पहले भी सजा होने से पहले इसी तरह जितेंद्र फरार हो गया था। उस समय भी उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। 20 दिन तक उसके घर पर ताला लगा रहा। लेकिन, आरोपी हाथ नहीं आया। इसी बीच उक्त कोर्ट रिक्त हो गई तो यह मुकदमा एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत में आ गया। यहां मुल्जिम ने अधिवक्ता के माध्यम से वारंट निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। शपथ पत्र लगाकर कहा था कि आगे ऐसी गलती नहीं करेगा। तब जाकर वारंट निरस्त किए गए थे। लेकिन, मुल्जिम पहले की तरह ही फिर से फरार हो गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |