दुष्कर्म का आरोपी अदालत में दोषी करार, कस्टडी का नाम सुनते ही पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार

अलीगढ़ जिले के जवां थाना क्षेत्र में नौ साल पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जब सजा सुनाने से पहले उसे कस्टडी में लेने की बारी आई तो वह कस्टडी का नाम सुनते ही कोर्ट के बाहर से चकमा देकर फरार हो गया। अदालत ने दोषी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की गई है।

विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अगस्त 2017 को उनकी 10 साल की बेटी को पड़ोसी जितेंद्र प्रसाद खेलने के बहाने बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गया था। परिजन बालिका को तलाशते हुए मकान में पहुंचे। वहां जितेंद्र किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों को देख वह किशोरी को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में आठ लोगों की गवाही कराई गई।

मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस आधार पर सोमवार को सजा होनी थी। चूंकि जितेंद्र जमानत पर बाहर आ गया था। ऐसे में उसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दोषी करार दिया। इसी बीच वह बाहर निकल आया। सजा सुनाने से पहले अदालत ने उसे कस्टडी में लेने के निर्देश दिए। लेकिन, जब उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई चाहा तो वह बाहर से ही चकमा देकर फरार हो गया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जितेंद्र के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

देररात तक तलाश में जुटी रही पुलिस मुल्जिम के फरार होने की सूचना मिलते ही सिविल लाइन व जवां थाना पुलिस में खलबली मच गई। बाद में पता चला कि वह कस्टडी में आने से पहले ही फरार हुआ है। हालांकि देर रात तक जवां पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं लगा।