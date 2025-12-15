यूपी में रेप के आरोपी ने फांसी लगाकर दे दी जान, युवती के घर वाले बना रहे थे शादी का दबाव

संक्षेप: सीतापुर के पिसावां में सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी ने घर में फांसी लगा ली। परिवार वालों का आरोप है कि युवती, उसकी मां और मामा उस पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली।

सीतापुर के पिसावां में सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी ने घर में फांसी लगा ली। परिवार वालों का आरोप है कि युवती, उसकी मां और मामा उस पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। पिसांवा पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पिसावां के कस्बा निवासी रामू गुप्ता के मुताबिक बेटा अभय (22) रविवार रात में खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। सोमवार सुबह अभय काफी देर तक सोकर नहीं उठा। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। परिवार वाले दरवाजा तोड़कर भीतर गए तो अभय पंखे से रस्सी के फंदे के सहारे लटका हुआ था। चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी जुट गए। आसपास के लोगों की मदद से फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अभय को मृत घोषित कर दिया।

पिता का आरोप है कि पिसावां की ही एक युवती से अभय की फोन पर बात होती थी। कुछ समय से युवती, उसकी मां और मामा अभय पर उससे शादी करने का दबाव बना रहे थे। शादी न करने पर आरोपी बेटे अभय को प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ना से परेशान होकर अभय ने फांसी लगाकर जान दे दी। इंस्पेक्टर पिसावां वीरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मृतक अभय के पिता की तहरीर पर युवती, उसकी मां और मामा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।