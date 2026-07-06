सौतेली बेटी से कई बार रेप करने के आरोपी की थाने में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल के रास्ते में मौत
सौतेली बेटी ने प्रदीप पर रेप, धमकी और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस, पूछताछ के बाद उसे थाने ले गई। रात करीब एक बजे आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।
UP Crime News : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सौतेली बेटी संग कई बार रेप के आरोपी की थाने में अचानक तबीयत बिगड़ गई। यह देखकर पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। पुलिस उसे लेकर सबसे पहले सिंधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही आरोपी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। आरोपी की मौत के बाद परिवारवालों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। हालांकि पैनल और वीडियोग्राफी से कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत आई है।
आरोपी पर सौतेली बेटी ने रेप, धमकी और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस, पूछताछ के बाद उसे थाने ले गई। रात करीब एक बजे आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली ले गई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि पैनल और वीडियोग्राफी से कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत आई है।
सौतेली बेटी ने लगाया था ये आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि मायके में रहने के दौरान उसका सौतेला पिता प्रदीप कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। विवाह के बाद भी आरोपी लगातार फोन कर उसे मायके बुलाता था। महिला का आरोप है कि बुलाने पर न जाने पर आरोपी गाली-गलौज करता, उसके पति को प्रताड़ित करता और जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका आधार कार्ड और पायल अपने पास रख ली है और वापस नहीं कर रहा है। इसमें उसकी मां भी साथ देती थी। पुलिस के अनुसार, गांव के प्रधान के माध्यम से दुष्कर्म के आरोपी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। रात में उसे थाने में ही रखा गया था। देर रात करीब एक बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर पुलिस उसे सिंधौली सीएचसी लेकर पहुंची। वहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसका रक्तचाप 220/120 पाया। प्राथमिक उपचार और दवाएं देने के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई।
एसपी बोले-लापरवाही या गलती मिली तो ऐक्शन होगा
शाहजहांपुर के एसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि महिला की तहरीर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। थाने में उसकी तबीयत बिगड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में अगर किसी भी पुलिकर्मी की कोई संलिप्तता या लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें