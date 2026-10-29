अयोध्या जेल में सेंध लगाकर भागा एक लाख का इनामी, नौ महीने बाद दिल्ली में पुताई करते गिरफ्तार
नौ महीने पहले अयोध्या जेल में सेंध लगाकर भागा एक लाख का इनामी अब गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने इनामी को दिल्ली में पुताई करते गिरफ्तार किया गया है।
अयोध्या, हिन्दुस्तान संवाद। अयोध्या जिला कारागार की तन्हाई कोठरी की दीवार में सेंध लगाकर फरार हुआ एक लाख रुपये का इनामी बंदी शेर अली आखिरकार यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। जेल से फरारी के करीब नौ महीने बाद एसटीएफ ने उसे दिल्ली के मायापुरी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। दिल्ली में पहचान छिपाकर पुताई का काम कर रहे शेर अली तक पुलिस रिश्तेदार से संपर्क के जरिए पहुंची। उसके साथ जेल से फरार हुआ दूसरा बंदी गोलू अग्रहरि अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश तेज कर दी गई है।
सुल्तानपुर जिले के अमरेमऊ, करौंदीकला निवासी शेर अली वर्ष 2024 में अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में टावर रिपेयरिंग का काम करता था। एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि इसी दौरान उसके साथ रहने वाले कृष्ण कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर उसने कृष्ण कुमार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। इस मामले में बीकापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला कारागार में बंद था।
25 से 30 ईंटें निकालकर बनाया भागने का रास्ता
शेर अली ने पूछताछ में बताया कि जेल में उसे दूसरे बंदी गोलू अग्रहरि के साथ तन्हाई कोठरी नंबर चार में रखा गया था। दोनों ने 29 जनवरी को जेल से भागने की योजना बनाई। इसके लिए रसोई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मदद से कोठरी के जंगले के पास की 25 से 30 ईंटें निकाल दीं। इसके बाद दोनों उस रास्ते से बाहर निकले और गमछे व कंबल फाड़कर रस्सी तैयार की। इसी रस्सी के सहारे जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।
मायापुरी की खजान बस्ती में कर रहा था पुताई
जेल से भागने के बाद शेर अली गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा। उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं किया, ताकि उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक न पहुंच सके। कुछ दिन पहले वह दिल्ली पहुंचा और मायापुरी इलाके की बी ब्लॉक स्थित खजान बस्ती में रहने लगा। यहां उसने पहचान छिपाकर पुताई का काम शुरू कर दिया, ताकि सामान्य कामगार की तरह रहकर पुलिस की नजरों से बच सके। एसटीएफ उपनिरीक्षक सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों और संपर्कों की पड़ताल कर रही थी। पुलिस परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों से जुड़े संपर्कों पर भी नजर रखे थी। इसी दौरान रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश शेर अली को भारी पड़ गई। इस संपर्क से एसटीएफ को उसके ठिकाने की अहम जानकारी मिली। इसके बाद टीम दिल्ली पहुंची और बुधवार रात करीब नौ बजे उसे गिरफ्तार कर लिया।
गोलू अग्रहरि की तलाश तेज
शेर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का ध्यान दूसरे फरार बंदी गोलू अग्रहरि पर है। पुलिस के मुताबिक, गोलू भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हालांकि, उसके बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और उसकी तलाश में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि शेर अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इस दौरान जेल से फरार होने की पूरी प्रक्रिया और अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस का दावा है कि गोलू को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।