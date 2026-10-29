अयोध्या जेल में सेंध लगाकर भागा एक लाख का इनामी, नौ महीने बाद दिल्ली में पुताई करते गिरफ्तार

नौ महीने पहले अयोध्या जेल में सेंध लगाकर भागा एक लाख का इनामी अब गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने इनामी को दिल्ली में पुताई करते गिरफ्तार किया गया है।

अयोध्या, हिन्दुस्तान संवाद। अयोध्या जिला कारागार की तन्हाई कोठरी की दीवार में सेंध लगाकर फरार हुआ एक लाख रुपये का इनामी बंदी शेर अली आखिरकार यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। जेल से फरारी के करीब नौ महीने बाद एसटीएफ ने उसे दिल्ली के मायापुरी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। दिल्ली में पहचान छिपाकर पुताई का काम कर रहे शेर अली तक पुलिस रिश्तेदार से संपर्क के जरिए पहुंची। उसके साथ जेल से फरार हुआ दूसरा बंदी गोलू अग्रहरि अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश तेज कर दी गई है।

सुल्तानपुर जिले के अमरेमऊ, करौंदीकला निवासी शेर अली वर्ष 2024 में अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में टावर रिपेयरिंग का काम करता था। एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि इसी दौरान उसके साथ रहने वाले कृष्ण कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर उसने कृष्ण कुमार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। इस मामले में बीकापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला कारागार में बंद था।

25 से 30 ईंटें निकालकर बनाया भागने का रास्ता शेर अली ने पूछताछ में बताया कि जेल में उसे दूसरे बंदी गोलू अग्रहरि के साथ तन्हाई कोठरी नंबर चार में रखा गया था। दोनों ने 29 जनवरी को जेल से भागने की योजना बनाई। इसके लिए रसोई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मदद से कोठरी के जंगले के पास की 25 से 30 ईंटें निकाल दीं। इसके बाद दोनों उस रास्ते से बाहर निकले और गमछे व कंबल फाड़कर रस्सी तैयार की। इसी रस्सी के सहारे जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।

मायापुरी की खजान बस्ती में कर रहा था पुताई जेल से भागने के बाद शेर अली गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा। उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं किया, ताकि उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक न पहुंच सके। कुछ दिन पहले वह दिल्ली पहुंचा और मायापुरी इलाके की बी ब्लॉक स्थित खजान बस्ती में रहने लगा। यहां उसने पहचान छिपाकर पुताई का काम शुरू कर दिया, ताकि सामान्य कामगार की तरह रहकर पुलिस की नजरों से बच सके। एसटीएफ उपनिरीक्षक सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों और संपर्कों की पड़ताल कर रही थी। पुलिस परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों से जुड़े संपर्कों पर भी नजर रखे थी। इसी दौरान रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश शेर अली को भारी पड़ गई। इस संपर्क से एसटीएफ को उसके ठिकाने की अहम जानकारी मिली। इसके बाद टीम दिल्ली पहुंची और बुधवार रात करीब नौ बजे उसे गिरफ्तार कर लिया।