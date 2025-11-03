ममता कुलकर्णी वाला किन्नर अखाड़ा टूटा, टीना मां ने बनाया नया अखाड़ा; पट्टाभिषेक कल

संक्षेप: ममता कुलकर्णी वाला किन्नर अखाड़ा टूट गया है। कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नया अखाड़ा गठित कर दिया है। कल नए सनातनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित कर पट्टाभिषेक करेगा।

यूपी में वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया किन्नर अखाड़ा अब टूट गया है। किन्नर अखाड़े की प्रदेश प्रभारी और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नया अखाड़ा गठित कर दिया है। प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़े की नींव रख दी गई है। इसका पंजीकरण भी सोमवार को करा लिया गया है। मंगलवार सुबह बैरहना दुर्गा पूजा पार्क में किन्नर समाज सर्वसम्मति से उन्हें नए सनातनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित कर पट्टाभिषेक करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीना मां ने बताया कि अब तक वो जिस अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश प्रभारी रहीं, उससे विचार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया कि वो अपने फैसले लोगों पर थोपती हैं। बिना संन्यास दीक्षा किसी भी आंतकवादी और देशद्रोही के करीबी को अखाड़े का सदस्य बना लिया, जिसका खामियाजा समूचे किन्नर समुदाय को होगा। पिछले दिनों गोरखपुर में उन्होंने जो किया, इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ यह निर्णय लिया कि अखाड़े से अलग एक अखाड़ा बनाना ही पड़ेगा। उनके साथ पूर्व में ही किन्नर अखाड़े से अलग हो चुकीं, कामाख्या पीठ बलीगढ़ किन्नर धाम दिल्ली की भवानी मां, विष्णु मोहिनी पीठ पालघर महाराष्ट्र की गौरी मां और वेंकेटेश्वर धाम नजफगढ़ दिल्ली की डॉली मां हैं। गौरी मां के जीवन पर ही अभिनेत्री सुष्मिता सेन अभिनीत वेब सीरीज ताली भी बनी है।

कोई घटना हुई तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा भवानी मां ने कहा कि हमारा उद्देश्य किन्नरों के उत्थान के लिए काम करना है। ऐसा काम क्या कि बिना किसी अनुमति के किसी को भी अखाड़े में शामिल करना, उसका किससे रिश्ता है, उसके बारे में जानकारी न जुटाना। जिसका दाउद से रिश्ता है, वो कभी भी किसी भी विवाद में आ सकता है। कल को माफिया दाउद किसी घटना को अंजाम देगा तो किन्नरों का नाम भी आ सकता है। तब न तो हमें मीडिया छोड़ेगा और सरकारी व पुलिस ही। ऐसे में हम ऐसे लोगों से अलग ही रहेंगे।