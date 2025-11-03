Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMamta Kulkarni Kinnar Akhara splits, Mahamandaleshwar Tina Maa forms a new akhara; coronation tomorrow
ममता कुलकर्णी वाला किन्नर अखाड़ा टूटा, टीना मां ने बनाया नया अखाड़ा; पट्टाभिषेक कल

ममता कुलकर्णी वाला किन्नर अखाड़ा टूटा, टीना मां ने बनाया नया अखाड़ा; पट्टाभिषेक कल

संक्षेप: ममता कुलकर्णी वाला किन्नर अखाड़ा टूट गया है। कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नया अखाड़ा गठित कर दिया है। कल नए सनातनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित कर पट्टाभिषेक करेगा।

Mon, 3 Nov 2025 06:50 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया किन्नर अखाड़ा अब टूट गया है। किन्नर अखाड़े की प्रदेश प्रभारी और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नया अखाड़ा गठित कर दिया है। प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़े की नींव रख दी गई है। इसका पंजीकरण भी सोमवार को करा लिया गया है। मंगलवार सुबह बैरहना दुर्गा पूजा पार्क में किन्नर समाज सर्वसम्मति से उन्हें नए सनातनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित कर पट्टाभिषेक करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीना मां ने बताया कि अब तक वो जिस अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश प्रभारी रहीं, उससे विचार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया कि वो अपने फैसले लोगों पर थोपती हैं। बिना संन्यास दीक्षा किसी भी आंतकवादी और देशद्रोही के करीबी को अखाड़े का सदस्य बना लिया, जिसका खामियाजा समूचे किन्नर समुदाय को होगा। पिछले दिनों गोरखपुर में उन्होंने जो किया, इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ यह निर्णय लिया कि अखाड़े से अलग एक अखाड़ा बनाना ही पड़ेगा। उनके साथ पूर्व में ही किन्नर अखाड़े से अलग हो चुकीं, कामाख्या पीठ बलीगढ़ किन्नर धाम दिल्ली की भवानी मां, विष्णु मोहिनी पीठ पालघर महाराष्ट्र की गौरी मां और वेंकेटेश्वर धाम नजफगढ़ दिल्ली की डॉली मां हैं। गौरी मां के जीवन पर ही अभिनेत्री सुष्मिता सेन अभिनीत वेब सीरीज ताली भी बनी है।

कोई घटना हुई तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा

भवानी मां ने कहा कि हमारा उद्देश्य किन्नरों के उत्थान के लिए काम करना है। ऐसा काम क्या कि बिना किसी अनुमति के किसी को भी अखाड़े में शामिल करना, उसका किससे रिश्ता है, उसके बारे में जानकारी न जुटाना। जिसका दाउद से रिश्ता है, वो कभी भी किसी भी विवाद में आ सकता है। कल को माफिया दाउद किसी घटना को अंजाम देगा तो किन्नरों का नाम भी आ सकता है। तब न तो हमें मीडिया छोड़ेगा और सरकारी व पुलिस ही। ऐसे में हम ऐसे लोगों से अलग ही रहेंगे।

नहीं चलने देंगे भगवा आंतकवाद

गौरी मां ने कहा कि उनके अखाड़े में लोग भगवा धारण करके आतंक फैलाने की तैयारी में हैं। हम भगवा आतंकवाद नहीं फैलने देंगे। उन्होंने दावा किया कि किन्नर अखाड़े की वास्तविक संस्थापक वो ही रहीं है और अब इससे अलग होने का निर्णय ले लिया है।

ये भी पढ़ें:470 MP होंगे तभी देश बनेगा हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम समाज पर भी बोले रामभद्राचार्य
ये भी पढ़ें:यूपी के स्कूलों में पहली बार होगी ऐसी प्रतियोगिता, विजेता को एक लाख का इनाम
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today mamta chauhan
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |