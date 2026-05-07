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ममता बनर्जी को लगी गो माता की ‘हाय’, अयोध्या में योगी के मंत्री TMC प्रमुख पर खूब बरसे

May 07, 2026 02:59 pm ISTDeep Pandey अयोध्या
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योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रामलला के दर्शन-पूजन किए के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने ममता पर जमकर हमला किया। उन्हें जनता और गोमाता की “हाय” लगी है।

ममता बनर्जी को लगी गो माता की ‘हाय’, अयोध्या में योगी के मंत्री TMC प्रमुख पर खूब बरसे

अयोध्या पहुंचे योगी सरकार में चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रामलला के दर्शन-पूजन किए के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री टीएमसी पर खूब बरसे। मंत्री ने कहा कि वहां की जनता मौजूदा शासन से पूरी तरह ऊब चुकी थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का शासन चल रहा था, वैसा शासन अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गाय और बैलों की हत्या कर उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता था। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता और गोमाता की “हाय” लगी है।

शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार नहीं बदलती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष कार्य और अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

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उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए

बिहार में अति पिछड़ों को अलग आरक्षण मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि एक साल पहले पाकिस्तान का “दिमाग ठीक किया गया था” और अगर फिर बदमाशी होगी तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा।

यूपी में 2027 के चुनाव में भी बनेगी भाजपा की सरकार: गिरीश यादव

वहीं अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया है। कहा कि भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। यूपी में भाजपा सरकार ही बनेगी। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव गुरुवार दोपहर अयोध्या पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी।

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टीएमसी सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगाए

खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा की विचारधारा को स्वीकार किया है।उन्होंने भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास की बात कही।वह पूर्व सांसद लल्लू सिंह के भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने आए थे।खेल मंत्री ने कहा कि इसी विश्वास के कारण भाजपा को जनादेश मिला है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगाए।कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी की कार्यशैली को नकार दिया है।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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