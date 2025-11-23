अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश का, केशव मौर्य बोले-राहुल ने तेजस्वी को भी ले लिया लपेटे में

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMamata and Akhilesh Yadav are next in line Deputy CM Keshav Maurya also attacked Rahul, Tejashwi on Bihar elections
संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 11:07 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि बिहार चुनाव के दरम्यान खुद गोता लगाने के साथ राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगला नंबर ममता दीदी और फिर सपा बहादुर अखिलेश यादव का है। रामपुर में भी केशव ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को भारत और उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लगती। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। परिवारवाद को बढ़ावा दिया इसीलिए सत्ता से बाहर हो गए।

उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण कार्य में विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, बाद में आरोप लगाएगा। बिहार के मतदाताओं ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है। राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाना चाहिए था। मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनकी पार्टी कहां चली गई। छह सीटों में सिमटकर रह गई है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से बढ़कर और कोई चीज नहीं आप सब लोग ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले लोग हैं और आपका संबंध मेरे लिए सर्वोपरि है।

आजम को जेल में सुविधाओं पर कहा, अपराधी को कैसी सुविधा

वहीं रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है और न उत्तर प्रदेश में सपा। बिहार की हमारी विजय से सैफई परिवार हो या आजम खां का परिवार, इनके यहां मातम दिखाई दे रहा है। उन्होंने आजम से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि अपराधी को सुविधा..। यह कहकर अपनी बात समाप्त किया। आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यस्था बनने जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। फर्जी पैनकार्ड बनवाकर कार्य करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वंदे मातरम के सवाल पर कहा कि यह एक ऐसा महामंत्र है, जिसके राग से अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। उप मुख्यमंत्री ने एसआईआर के बारे में कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
