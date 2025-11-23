अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश का, केशव मौर्य बोले-राहुल ने तेजस्वी को भी ले लिया लपेटे में

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का है। बिहार चुनाव को लेकर हमलावर केशव ने कहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया।

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि बिहार चुनाव के दरम्यान खुद गोता लगाने के साथ राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगला नंबर ममता दीदी और फिर सपा बहादुर अखिलेश यादव का है। रामपुर में भी केशव ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को भारत और उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लगती। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। परिवारवाद को बढ़ावा दिया इसीलिए सत्ता से बाहर हो गए।

उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण कार्य में विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, बाद में आरोप लगाएगा। बिहार के मतदाताओं ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है। राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाना चाहिए था। मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनकी पार्टी कहां चली गई। छह सीटों में सिमटकर रह गई है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से बढ़कर और कोई चीज नहीं आप सब लोग ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले लोग हैं और आपका संबंध मेरे लिए सर्वोपरि है।