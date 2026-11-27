बातों से ज्यादा काम करना है; सीट बंटवारे पर बयानबाजी को लेकर खरगे की इमरान मसूद को नसीहत
यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर जारी बयानबाजी के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बोलने से बचने की नसीहत दी। कहा कि मोदी-योगी को हराने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इमरान मसूद के जोश की तारीफ करते हुए गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी।
यूपी चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन की सरकार बनानी है और मोदी-योगी को हराना है। आपसी झगड़ों से चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। सभी नेताओं को मिलकर काम करना होगा और गठबंधन धर्म निभाना होगा। खड़गे ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जोश की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे इमरान मसूद हैं, जिन्हें वह रोज टीवी पर सुनते हैं। वह जोश के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन नेताओं को केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि काम पर भी ध्यान देना चाहिए। जितना मिलकर काम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे।
आपको बता दें यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद सपा के 26 सीटों के ऑफर को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होने तो यहां तक कह दिया था कि हम भीख नहीं मांग रहे। वहीं लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस के अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। वह थोड़े से चूक गए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहते और गुजरात जाकर बैठते। उन्होने कहा कि देश का संविधान बनाने की पहल यूपी से ही शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में 'अबकी बार, 400 पार' कहते थे, लेकिन क्या भाजपा 400 सीटों के पार पहुंची?
मोदी- योगी को हटाने के लिए राहुल-अखिलेश का गठबंधन
उन्होंने कहा कि अश्वमेघ के घोड़े की लगाम लखनऊ में पकड़ ली गई। खरगे ने कहा, राहुल और अखिलेश का गठबंधन मोदी-योगी को हटाने के लिए हुआ है। खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें गुरूवार को खरगे कांग्रेस के 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी।
हालांकि, उनके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से मार्च शुरू कर दिया। पुलिस ने तीन स्तरीय बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को इको गार्डन ले जाया गया, जहां कांग्रेसियों ने धरना देकर नारेबाजी की।