यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर जारी बयानबाजी के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बोलने से बचने की नसीहत दी। कहा कि मोदी-योगी को हराने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इमरान मसूद के जोश की तारीफ करते हुए गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी।

आपको बता दें यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद सपा के 26 सीटों के ऑफर को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होने तो यहां तक कह दिया था कि हम भीख नहीं मांग रहे। वहीं लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस के अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। वह थोड़े से चूक गए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहते और गुजरात जाकर बैठते। उन्होने कहा कि देश का संविधान बनाने की पहल यूपी से ही शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में 'अबकी बार, 400 पार' कहते थे, लेकिन क्या भाजपा 400 सीटों के पार पहुंची?

मोदी- योगी को हटाने के लिए राहुल-अखिलेश का गठबंधन उन्होंने कहा कि अश्वमेघ के घोड़े की लगाम लखनऊ में पकड़ ली गई। खरगे ने कहा, राहुल और अखिलेश का गठबंधन मोदी-योगी को हटाने के लिए हुआ है। खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें गुरूवार को खरगे कांग्रेस के 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी।