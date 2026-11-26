यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया, इसीलिए वह चुप हैं, खरगे ने शाह को भी लिया निशाने पर
लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी जी जहां जाते थे कहते थे, अबकी बार 400 पार। यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया। इसीलिए वह चुप हैं। अमित शाह को भी निशाने पर लिया।
संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खरगे ने कहा कि मोदी जी जहां जाते थे कहते थे, अबकी बार 400 पार। यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया। इसीलिए अब वह चुप हैं। अश्वमेध के घोड़े की लगाम लखनऊ में पकड़ी गई। अब कम बोलते हैं। खरगे ने अमित शाह को भी निशाने पर लिया है। खरगे ने कहा कि अब शाह भी कम बोलते हैं।
खरगे ने कहा कि अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया। क्या कहा था पता है? बोले थे कि बाबा साहब का नाम लेना अब फ़ैशन हो गया है। बाबा साहब का नाम लेना फैशन है? कहते हैं वो कि इतना नाम राम का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इनको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। जब चंदा चोरी करते हैं तो स्वर्ग मिलेगा क्या?
खरगे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज संविधान दिवस पर एकजुटता बहुत अच्छी लग रही है। यहां की सरकार बहुत डरती है। हमें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। लेकिन हम एक दिन मार्च निकलेंगे। संविधान बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही। सबसे पहले यहीं से पास हुआ था कि 1935 का एक्ट समाप्त किया जाए।
मैं कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलता हूं, फिर भी मुझे अध्यक्ष चुना गया
बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। उन्हें आश्चर्य इसलिए हुए क्योंकि वह कहते थे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलता हूं, फिर भी मुझे अध्यक्ष चुना गया। खरगे ने कहा कि बाबा साहब ने वोटिंग के अधिकार कांग्रेस और बाबा साहब ने दिए। अब भाजपा उसे छीन रही है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। बाकी लोग कभी डर के बैठ जाते हैं। कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। मोदी का गठबंधन ज्ञानेश के खिलाफ हुआ है। उन्हें हटाने के लिए राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ है। ये ज्ञानेश के साथ मिलकर कभी ये बूथ निकालते हैं।
जब इंजन कमजोर हो जाता है तो दूसरा इंजन लगाया जाता
खरगे ने कहा कि हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि नए लेबर लॉ गलत है। हमने यही बात किसानों के लिए भी लाए कानून के लिए कहा था। जब इंजन कमजोर हो जाता है तो दूसरा इंजन लगाया जाता है। फिर भी ये इंजन काम नहीं कर रहा। अब कांग्रेस का इंजन काम करेगा। खरगे ने कहा कि महंगाई बढ़ रही। मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा लेकिन भाजपा का खजाना बढ़ रहा। दस हजार करोड़। कैसे आया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर डकैती की।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें