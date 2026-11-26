लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी जी जहां जाते थे कहते थे, अबकी बार 400 पार। यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया। इसीलिए वह चुप हैं। अमित शाह को भी निशाने पर लिया।

संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खरगे ने कहा कि मोदी जी जहां जाते थे कहते थे, अबकी बार 400 पार। यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया। इसीलिए अब वह चुप हैं। अश्वमेध के घोड़े की लगाम लखनऊ में पकड़ी गई। अब कम बोलते हैं। खरगे ने अमित शाह को भी निशाने पर लिया है। खरगे ने कहा कि अब शाह भी कम बोलते हैं।

खरगे ने कहा कि अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया। क्या कहा था पता है? बोले थे कि बाबा साहब का नाम लेना अब फ़ैशन हो गया है। बाबा साहब का नाम लेना फैशन है? कहते हैं वो कि इतना नाम राम का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इनको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। जब चंदा चोरी करते हैं तो स्वर्ग मिलेगा क्या?

खरगे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज संविधान दिवस पर एकजुटता बहुत अच्छी लग रही है। यहां की सरकार बहुत डरती है। हमें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। लेकिन हम एक दिन मार्च निकलेंगे। संविधान बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही। सबसे पहले यहीं से पास हुआ था कि 1935 का एक्ट समाप्त किया जाए।

मैं कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलता हूं, फिर भी मुझे अध्यक्ष चुना गया बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। उन्हें आश्चर्य इसलिए हुए क्योंकि वह कहते थे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलता हूं, फिर भी मुझे अध्यक्ष चुना गया। खरगे ने कहा कि बाबा साहब ने वोटिंग के अधिकार कांग्रेस और बाबा साहब ने दिए। अब भाजपा उसे छीन रही है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। बाकी लोग कभी डर के बैठ जाते हैं। कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। मोदी का गठबंधन ज्ञानेश के खिलाफ हुआ है। उन्हें हटाने के लिए राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ है। ये ज्ञानेश के साथ मिलकर कभी ये बूथ निकालते हैं।