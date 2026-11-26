यूपी विधानसभा चुनाव 2027: बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मीडिया के सामन अपनी सफाई दी।

अब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने ही सांसद इमरान मसूद को भरे मंच से नसीहत दे डाली।

यूपी चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्ट और कांग्रेस के बीच चल रही सीट बंटवारे की खींचतान पर अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर और आक्रामक नजर आ रहा है, तो वह हैं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। 'मैं भीख नहीं मांग रहा हूं', 'चुनाव को मजाक बना दिया' और 'हम कबाड़ सीटें नहीं लेंगे', सपा को लेकर दिए गए उनके यह बयान में चर्चाओं में हैं। हालांकि, अब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने ही सांसद को भरे मंच से नसीहत दे डाली।

दरअसल कांग्रेस ने लखनऊ में संविधान दिवस पर 'संविधान रक्षा मार्च' निकाला। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "इमरान मसूद, जिन्हें मैं अक्सर टीवी पर सुनता हूं, जहां वे अक्सर बड़े जोश से बोलते हैं। हालांकि, बातों से ज्यादा हमें काम भी करना है। हम जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा प्रगति होगी। वे संसद में हैं, जहां वे लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे रुख का पालन हो।"

खरगे की नसीहत पर इमरान मसूद ने दी सफाई बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मीडिया के सामन अपनी सफाई दी।

उन्होंने कहा, "यह एक स्पष्ट संदेश है, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही है... उन्होंने सिर्फ एक बात कही है अहंकार; सभी को अहंकार से दूर रहना चाहिए। बस इतना ही। वे देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि लोगों को उनके शब्दों को गंभीरता से लेना होगा।"

दरअसल खरगे का इशारा इमरान की उन अक्रामक बयानों की तरफ था, जिसमें वे लगातार इंडिया गठबंधन की दूसरी सहयोगी- समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं।

फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब?- इमरान मसूद लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की खबरों पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, “फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? क्या हम चुनाव का मजाक बना रहे हैं? हमें अपनी पार्टी का अस्तित्व स्थापित करना है और संगठन को मजबूत करना है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा।”

समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र लॉन्च में बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, “उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी की है और घोषणापत्र भी उसी का है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए।”

गठबंधन को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि आमतौर पर गठबंधन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें हर चीज साझा होती है, गठबंधन का मतलब भी यही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यहां इसके अलावा क्या हो रहा है।

‘हम कबाड़ सीट नहीं लेंगे’ इससे पहले न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा, "हम कबाड़ सीट नहीं लेंगे। ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप हमें कबाड़ सीट दोगे तो हम नहीं लेंगे। आप लड़ लीजिए न उन सीटों पर, इतना आपको जीतने की क्षमता दिखाई दे रही है तो आप लड़ो वो सीट। हम क्यों लड़ेंगे? हमें वहीं लड़ना है, जहां हम रिजल्ट दे पाएंगे। अपने संगठन को, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमारी जीतने की क्षमता को तय करने का अधिकार हमारी पार्टी का है, आपके पास नहीं होगा। आपकी पार्टी का अधिकार आपके पास है, आप करिए।"

इमरान मसूद के बयान पर भड़के सपा सांसद राजीव राय कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दिए गए बयान पर सपा सांसद राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसके नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। सपा अपना घोषणापत्र जारी कर रही है और कांग्रेस को उस पर भी आपत्ति है।

राजीव राय ने कहा, “वे कहते हैं कि 2017 में हमारी इतनी सीटें थीं, इसलिए अब भी हमें उतनी ही सीटें चाहिए। लेकिन 2017 में इसी वजह से सरकार गिर गई थी। क्या वे फिर ऐसा ही चाहते हैं? फिर 2022 की बात करते हैं। हम 45 से बढ़कर 125 सीटों पर पहुंच गए, जबकि वे 7 से घटकर 2 पर आ गए।”

उन्होंने कहा कि गठबंधन की शर्तें न तो राजीव राय तय करेंगे और न ही इमरान मसूद। दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व समझदार है और उसका मकसद BJP को हराना है।