mall manager threatens witness in religious conversion case police arrest two action intensified धर्मांतरण केस में गवाह को धमकी, पुलिस ने मॉल मैनेजर समेत दो को किया गिरफ्तार; ऐक्शन तेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmall manager threatens witness in religious conversion case police arrest two action intensified

धर्मांतरण केस में गवाह को धमकी, पुलिस ने मॉल मैनेजर समेत दो को किया गिरफ्तार; ऐक्शन तेज

देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने एसएस मॉल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम और साले गौहर अली के खिलाफ धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मामले में एसएस माल का मालिक उस्मान गनी, उसके भाई इसराफिल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाMon, 22 Sep 2025 02:20 PM
share Share
Follow Us on
धर्मांतरण केस में गवाह को धमकी, पुलिस ने मॉल मैनेजर समेत दो को किया गिरफ्तार; ऐक्शन तेज

यूपी के देवरिया के चर्चित धर्मांतरण मामले में एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी और अन्य पर दर्ज केस को वापस कराने की धमकी गवाह को दी गई है। आरोप है कि दरवाजे पर चढ़कर एसएस माल के मैनेजर ने अपने साथी के साथ धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

शहर के रामलीला मैदान स्थित ईजी मार्ट में काम करने वाली मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने एसएस मॉल/ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम व साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मामले में एसएस माल का मालिक उस्मान गनी, उसके भाई इसराफिल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि साले गौहर अली को रिमांड पर ले चुकी है। इस मामले में शमिल उस्मान गनी की पत्नी तरन्नूम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस मुकदमे में भरौली का रहने वाला शाह आलम गवाह बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन सरकारी स्कूलों में 1800 शिक्षिकाओं का प्रमोशन फंसा, सामने आई ये वजह

मैनेजर शकील अंसारी अपने मित्र के साथ धमकी देने पहुंच गया दरवाजे पर

शनिवार की रात एसएस माल का मैनेजर शकील अंसारी निवासी मुडाडीह कोतवाली अपने एक मित्र रोहित के साथ दरवाजे पर पहुंच गया और शाह आलम के भाई सलमान अंसारी को धमकी दी कि अगर मुकदमे में सुलह तुम लोग नहीं कराए तो अंजाम बुरा होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में 66 हेडमास्टरों को साढ़े 5 महीने बाद नए सिरे से तैनाती, जारी हुआ ये आदेश

मुकदमे में सुलह के लिए लगाए गए हैं अन्य लोग , दिया जा रहा प्रलोभन

जिले के इस चर्चित मामले के मुकदमे में सुलह के लिए एक नहीं,कई लोगों को लगाया गया है। कई वादी के पास तो कभी उसके संपर्क में रहने वाले लोगों के पास लोग पहुंच रहे हैं और मुकदमे में सुलह करने की बात कह रहे हैं।

आरोपित मैनेजर गिरफ्तार

चर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दोनों के विरुद्ध केस दर्ज करने के साथ ही मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मैनेजर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |