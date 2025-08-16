जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई... जन्माष्टमी के मौके पर मालिनी अवस्थी का नया गाना रिलीज

प्रसिद्ध लोकगायिका पदमश्री मालिनी अवस्थी का जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई...गाना जन्माष्टमी के मौके पर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। मालिनी अवस्थी ने खुद के चैनल पर इस गाने को रिलीज किया। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भारतीय समाज भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक आनंद का उत्सव माना जाता है। जिस दिव्यता से कान्हा का जन्म होता है जन्म कहीं और और पालन कहीं और! वासुदेव देवकी के पुत्र का पालन घर से दूर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मां करते हैं। उनके जन्म पर पूरा ब्रजमंडल पूरी धरती उत्सव मनाने लगती है क्योंकि वे जानते हैं कि अधर्म का नाश करने के लिए नारायण लीला रचने स्वयं पधारे हैं। इस जन्माष्टमी पर सुनिए यह बधाई गीत, मेरा भक्त प्रयास।"