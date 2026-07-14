क्लासरूम में Kiss करने वाले शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड, दोनों शादीशुदा निकले; जानें पूरा मामला

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। मंगलवार को उन्होंने शिक्षक और शिक्षिका दोनों को सस्पेंड कर दिया। क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाने वाले शिक्षक- शिक्षिका दोनों शादीशुदा निकले हैं। शिक्षक की पत्नी और शिक्षिका के पति मंगलवार को स्कूल पहुंचे। दोनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।

Teacher in classroom : उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में क्लासरूम के अंदर से एक शिक्षक-शिक्षिका का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीएसए ने इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) से रिपोर्ट तलब की थी। मंगलवार को उन्होंने शिक्षक और शिक्षिका दोनों को सस्पेंड कर दिया। क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाने वाले शिक्षक और शिक्षिका दोनों शादीशुदा निकले हैं। शिक्षक की पत्नी इटावा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। मंगलवार को उन्होंने स्कूल पहुंचकर अपने पति के खिलाफ ऐक्शन की मांग की। शिक्षिका के पति कारोबारी हैं। वह भी स्कूल पहुंचे और अपनी पत्नी को बर्खास्त करने की मांग की।

बता दें कि सोमवार को कन्नौज के एक प्राथमिक स्कूल से क्लासरूम के अंदर का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक पुरुष शिक्षक और एक महिला शिक्षिका एक-दूसरे को Kiss करते नजर आ रहे थे। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के वायरल होने से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो सर्दी के दिनों को बताया जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षिका दोनों ने ही गर्म कपड़े पहन रखे थे। वीडियो वायरल होते-होते बीएसए के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच बिठा दी। कल से ही विभाग में तय माना जा रहा था कि दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इधर, मंगलवार को शिक्षक-शिक्षिका दोनों में से कोई स्कूल नहीं आया।

शिक्षक की पत्नी मंगलवार को स्कूल में पहुंच गईं। उधर, शिक्षिका के पति भी स्कूल आए। दोनों ने अपने-अपने जीवनसाथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

वीडियो में विद्यार्थी भी दिख रहे शिक्षक और शिक्षिका का यह कृत्य इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि दोनों के एक-दूसरे के साथ किस के वीडियो में कुछ विद्यार्थी भी क्लासरूम में आते-जाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों के क्लास से बाहर जाते ही सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका अमर्यादित आचरण करने लगते हैं। यह एक कंपोजिट स्कूल बताया जा रहा है जहां जूनियर स्तर तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं।