क्लासरूम में Kiss करने वाले शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड, दोनों शादीशुदा निकले; जानें पूरा मामला
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। मंगलवार को उन्होंने शिक्षक और शिक्षिका दोनों को सस्पेंड कर दिया। क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाने वाले शिक्षक- शिक्षिका दोनों शादीशुदा निकले हैं। शिक्षक की पत्नी और शिक्षिका के पति मंगलवार को स्कूल पहुंचे। दोनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
Teacher in classroom : उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में क्लासरूम के अंदर से एक शिक्षक-शिक्षिका का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीएसए ने इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) से रिपोर्ट तलब की थी। मंगलवार को उन्होंने शिक्षक और शिक्षिका दोनों को सस्पेंड कर दिया। क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाने वाले शिक्षक और शिक्षिका दोनों शादीशुदा निकले हैं। शिक्षक की पत्नी इटावा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। मंगलवार को उन्होंने स्कूल पहुंचकर अपने पति के खिलाफ ऐक्शन की मांग की। शिक्षिका के पति कारोबारी हैं। वह भी स्कूल पहुंचे और अपनी पत्नी को बर्खास्त करने की मांग की।
बता दें कि सोमवार को कन्नौज के एक प्राथमिक स्कूल से क्लासरूम के अंदर का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक पुरुष शिक्षक और एक महिला शिक्षिका एक-दूसरे को Kiss करते नजर आ रहे थे। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के वायरल होने से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो सर्दी के दिनों को बताया जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षिका दोनों ने ही गर्म कपड़े पहन रखे थे। वीडियो वायरल होते-होते बीएसए के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच बिठा दी। कल से ही विभाग में तय माना जा रहा था कि दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इधर, मंगलवार को शिक्षक-शिक्षिका दोनों में से कोई स्कूल नहीं आया।
शिक्षक की पत्नी मंगलवार को स्कूल में पहुंच गईं। उधर, शिक्षिका के पति भी स्कूल आए। दोनों ने अपने-अपने जीवनसाथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वीडियो में विद्यार्थी भी दिख रहे
शिक्षक और शिक्षिका का यह कृत्य इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि दोनों के एक-दूसरे के साथ किस के वीडियो में कुछ विद्यार्थी भी क्लासरूम में आते-जाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों के क्लास से बाहर जाते ही सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका अमर्यादित आचरण करने लगते हैं। यह एक कंपोजिट स्कूल बताया जा रहा है जहां जूनियर स्तर तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं।
सन्न रह गए साथी शिक्षक और अभिभावक
शिक्षक-शिक्षिका का क्लासरूम में Kiss करने के वीडियो देखकर उनके साथी शिक्षक-शिक्षिकाएं और अभिभावक सन्न रह गए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई शिक्षक विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकत कर सकता है। अभिभावकों का कहना है कि ऐसा अमर्यादित व्यवहार करने वाले शिक्षक-शिक्षिका कोई आदर्श नहीं प्रस्तुत कर सकते। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उधर, अधिकारियों का कहना है कि दोनों के खिलाफ शुरुआती ऐक्शन ले लिया गया है। मामले की पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। इस संबंध में आगे और सख्त विभागीय कार्यवाही हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें