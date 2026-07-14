क्लासरूम के अंदर एक-दूसरे को किस करते दिखे शिक्षक-शिक्षिका, Video वायरल; BSA ने बिठाई जांच

UP Teacher's News: क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक और शिक्षिका एक-दूसरे को किस करते हुए कैमरे में कैद हो गए। कन्नौज की इस घटना से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। शिक्षक-शिक्षिका के खिलाफ ऐक्शन तय माना जा रहा है।

UP Teacher's News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक प्राथमिक स्कूल में एक पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षिका क्लासरूम के अंदर एक-दूसरे को किस (Kiss) करते दिखे हैं। इसके कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बीएसए ने मामले पर जांच बिठा दी है। वीडियो, सर्दी के मौसम के बताए जा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षिका दोनों ने ही गर्म कपड़े पहने हैं। वे सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात हैं। क्लासरूम के अंदर सारी हदें पार कर एक-दूसरे को किस करने के उनके इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मामले में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद दोनों का सस्पेंड होना तय माना जा रहा है।

वायरल हो रहे ये वीडियो सौरिख विकासखंड के एक गांव के एक कंपोजिट विद्यालय का बताए जा रहे हैं। एक के बाद एक वायरल हुए इन वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों के क्लास से बाहर जाते ही सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका अमर्यादित आचरण करने लगते हैं। यह विद्यालय जूनियर स्तर तक संचालित है, जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं। ऐसे में अभिभावकों और ग्रामीणों में इस कृत्य को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण का केंद्र होता है और शिक्षक समाज के आदर्श माने जाते हैं। यदि विद्यालय परिसर में इस प्रकार का आचरण हुआ है तो यह शिक्षा व्यवस्था और गुरु-शिष्य परंपरा की मर्यादा के विपरीत है।

ग्रामीणों और अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि जिस स्कूल को बच्चे चरित्र निर्माण का मंदिर मानते हैं, वहीं के दो शिक्षकों का कथित अमर्यादित वीडियो वायरल होना बेहद चिंताजनक है। जूनियर स्तर के इस विद्यालय के छात्र अपने गुरुओं को ही आदर्श मानते हैं। ऐसे में परिसर के भीतर ऐसा आचरण बच्चों के कोमल मानस पर गहरा आघात है।

लोग हैरान हैं कि आखिर शिक्षक-शिक्षिका ने इस तरह क्लासरूम में खुल्लमखुल्ला ऐसी हरकत करने से पहले अपने पद की प्रतिष्ठा और मर्यादा के बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? वायरल वीडियो की विभाग में काफी चर्चा है। लोग इसे देखकर शिक्षक-शिक्षिका को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि किसी तरह तर्क से इस तरह के कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह वीडियो यदि सही है और शिक्षक-शिक्षिका ने वाकई क्लासरूम के अंदर ऐसी हरकत की है तो उन्हें इसके लिए दंडित किया ही जाना चाहिए।