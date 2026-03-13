कपड़े उतरवाकर वीडियो बनातीं, फिर ब्लैकमेलिंग; हनीट्रैप गैंग में मां-बेटी भी शामिल

मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना पुलिस ने हनीट्रैप गैंग का खुलासा कर मां-बेटी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग की महिलाएं युवकों को फोन पर फंसाकर बुलातीं, कपड़े उतरवाकर वीडियो बनातीं और फिर ब्लैकमेल कर रकम वसूलती थीं। पुलिस ने 10 हजार रुपये और तीन मोबाइल बरामद किए हैं।

मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को मां-बेटी समेत पांच को गिरफ्तार कर हनीट्रैप गैंग का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से दस हजार रुपये की नकदी, तीन मोबाइल फोन आदि बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने बरबलान निवासी कबाड़ व्यापारी से 85 हजार रुपये वसूल लिए थे। पुलिस के अनुसार इस गैंग की महिलाएं पहले युवकों से फोन पर बात करती हैं और उसके बाद उन्हें बुलाकर उनके कपड़े उतरवाकर वीडियो बना लेती थी, और फिर ब्लैकमेल करती थीं।

हनीट्रैप गैंग का खुलासा एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने गुरुवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि बीते 25 फरवरी को मुगलपुरा के मोहल्ला बरबलान निवासी कबाड़ व्यापारी नौशाद ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि बीते साल अगस्त में उसके नंबर से नौशाद के पास कॉल आई और कॉल करने वाली ने अपना परिचय ताजपुर माफी निवासी शगुफ्ता के रूप में दिया।

कपड़ा उतरवाकर वीडियो बनातीं पीड़ित के अनुसार, उसके बाद एक माह तक फोन पर प्यार की बातें करने के बाद शगुफ्ता ने उसे ताजपुर में रेहाना नाम की लड़की के घर उससे मिलवाने बुलाया। वहां रेहाना वीडियो बनाने की कोशिश करने लगी तो मोबाइल फोन छीन लिया। उसी समय अन्य आरोपी आ गए। सभी ने नौशाद के साथ मारपीट की और उसके कपड़े उतरवा कर वीडियो बना ली।

हनीट्रैप गैंग में मां-बेटी शामिल पीड़ित के अनुसार, अगले दिन 19 अक्तूबर 2025 को बदनामी की डर से अपनी मां अशरफ जहां व भाई अब्दुल रहमान को लेकर आरोपी सुलेमान के घर पहुंचा। वहां अन्य आरोपी भी मौजूद थे। उन सभी ने रिहाना को 85 हजार रुपये दिलवा दिए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गुरुवार को पुलिस टीम ने कटघर के घोसीपुरा ताजपुर माफी निवासी आरोपी रिहाना, चांद बी व उसकी बेटी शगुफ्ता और भोजपुर के रसूलपुर में रहने वाले धर्मपुरा निवासी सुलेमान और उसकी पत्नी इलमा को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया।