जल सरंक्षण को जन आंदोलन बनाएं; CM योगी ने पेयजल और भूजल संरक्षण की समीक्षा की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम बारिश की आशंका के बीच जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए और ‘कैच द रेन’ अभियान को जनभागीदारी से जोड़ा जाए। अधिकारियों को पेयजल संकट रोकने और वर्षाजल संचयन को मिशन मोड में बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम की अनिश्चितता और मानसून में संभावित कमी को देखते हुए जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे ‘कैच द रेन’ अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। रविवार को मौसम की स्थिति, मानसून की प्रगति, पेयजल आपूर्ति और भूजल संरक्षण से संबंधित कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जलापूर्ति व्यवस्था निर्बाध और सुचारु बनी रहे तथा नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि संभावित कम वर्षा को देखते हुए सभी विभाग पहले से तैयारी सुनिश्चित करें।
सामान्य से कम वर्षा की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान
बैठक में मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जून से सितंबर तक बारिश सामान्य से कम रहने के संकेत मिले हैं। जून महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल विभाग, नमामि गंगे, कृषि और राजस्व विभाग को समन्वय के साथ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और पोखरों में गांवों का गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न हो। अमृत सरोवरों की स्वच्छता और संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए।
भूजल पुनर्भरण इजाफा हुआ
बैठक में भूगर्भ जल विभाग ने बताया कि वर्ष 2013 में प्रदेश में अतिदोहित विकासखंडों की संख्या 113 थी, जो वर्ष 2025 में घटकर 44 रह गई है। भूजल पुनर्भरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले दस वर्षों में प्रदेश के 361 विकासखंडों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि आगामी वर्षों की योजनाओं को जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने मौसम विभाग से मानसून की साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी मौजूद रहे।
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