हर हाल में जाममुक्त बनाएं, सीएम योगी ने किस शहर के लिए अफसरों को दिए सख्त निर्देश?

यूपी के सीएम योगी ने गाेरखपुर को हर हाल में जाममुक्त बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि शहर में जाम पर नियंत्रण को लेकर फुलप्रूफ प्लान बनाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को हर हाल में जाममुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि शहर में जाम पर नियंत्रण को लेकर फुलप्रूफ प्लान बनाएं। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करें। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा कराएं। इसके साथ ही सीएम योगी कहा कि घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग-कामर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम जल्द से जल्द पूरा करें।

सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के क्रम में योगी ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं।

योगी ने जमीन अधिग्रहण, आवंटन और निवेश प्रस्तावों की जानकारी ली मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग बन जाने से घंटाघर क्षेत्र में जाम की समस्या दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में विरासत गलियारा से प्रभावित दुकानदारों को कारोबार का स्थान मिल जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण, आवंटन और निवेश प्रस्तावों की जानकारी ली। इसके साथ ही योगी ने कहा कि निवेश के शानदार माहौल में किसी उद्यमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

होली पर्व पर हुड़दंगियों को सिखाएं करारा सबक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और हुड़दंगियों को करारा सबक सिखाने की हिदायत दी।