Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हर हाल में जाममुक्त बनाएं, सीएम योगी ने किस शहर के लिए अफसरों को दिए सख्त निर्देश?

Mar 03, 2026 08:45 pm ISTDeep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के सीएम योगी ने गाेरखपुर को हर हाल में जाममुक्त बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि शहर में जाम पर नियंत्रण को लेकर फुलप्रूफ प्लान बनाएं।

हर हाल में जाममुक्त बनाएं, सीएम योगी ने किस शहर के लिए अफसरों को दिए सख्त निर्देश?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को हर हाल में जाममुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि शहर में जाम पर नियंत्रण को लेकर फुलप्रूफ प्लान बनाएं। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करें। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा कराएं। इसके साथ ही सीएम योगी कहा कि घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग-कामर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम जल्द से जल्द पूरा करें।

सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के क्रम में योगी ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं।

योगी ने जमीन अधिग्रहण, आवंटन और निवेश प्रस्तावों की जानकारी ली

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग बन जाने से घंटाघर क्षेत्र में जाम की समस्या दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में विरासत गलियारा से प्रभावित दुकानदारों को कारोबार का स्थान मिल जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण, आवंटन और निवेश प्रस्तावों की जानकारी ली। इसके साथ ही योगी ने कहा कि निवेश के शानदार माहौल में किसी उद्यमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:यूपी को हरित प्रदेश बनाने में जुटी योगी सरकार, इस साल भी करेगी यह बड़ा काम
ये भी पढ़ें:होली पर ऐसी हो व्यवस्था, योगी सरकार के मंत्री का अधिकारियों को ये निर्देश

होली पर्व पर हुड़दंगियों को सिखाएं करारा सबक

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और हुड़दंगियों को करारा सबक सिखाने की हिदायत दी।

ये भी पढ़ें:पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, यूपी में होली से पहले सनसनीखेज मर्डर

मानसून सीजन को लेकर से अभी से तैयारी के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी गर्मी और मानसून सीजन को लेकर प्रशासन को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश आने में हालांकि अभी काफी समय है लेकिन बाढ़ बचाव और जलभराव दूर करने की तैयारियों पर अभी से ध्यान देना होगा। इनसे जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम कराने की जरूरत है। क्योंकि मानसून के आने बाद बारिश होने पर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आए। इसके समय सारी तैयारियां कर ली जाए। समीक्षा बैठक में प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |